Outdoor-Grill, Heißluftfritteusen und mehr stark reduziert: Jetzt im Ninja Sommer Sale

Unter der Marke Ninja vertreibt SharkNinja hochwertige Küchengeräte. Aktuell und bis zum 18. Juli hat der Hersteller einige spannende Produkte zum Zubereiten von Speisen im Angebot. Darunter auch Geräte, die sich perfekt für heiße Sommertage eignen, wie etwa ein Outdoor-Grill oder ein Mixer für frische Smoothies. Wir schauen uns die besten Deals der Aktion an.

Ninja Woodfire: Elektrischer Outdoor Grill & Smoker 50 Euro günstiger

Dir fehlt noch ein vernünftiger Grill im Garten für einen lauschigen Sommer-Abend mit leckerem Essen? Der Ninja Woodfire vereint gleich mehrere Kochfunktionen in nur einem Gerät. So kannst du hiermit Fleisch, Gemüse und Co. ohne Holzkohle oder Propan-Flammen mit der Grillfunktion zubereiten. Du kannst aber auch deine Gerichte smoken und ihnen so ein herzhaftes Raucharoma verpassen. Hierfür musst du nur Woodfire Pellets in das Seitenfach einfüllen – zwei Packungen sind beim Kauf direkt mit dabei. Das ist aber noch längst nicht alles. Denn der Ninja Woodfire lässt sich auch als Heißluftfritteuse für knusprige Pommes oder andere frittierte Speisen verwenden. So servierst du zur Grillplatte gleich die passende Beilage – ganz ohne den Einsatz von Fett.

Während das Multifunktionsgerät normalerweise 399,99 Euro kostet, kannst du es dir jetzt mit dem Code „WOODFIRE50“ 50 Euro günstiger zulegen. So stehen am Ende auf der Rechnung nur noch 349,99 Euro – ein toller Deal für die kommenden Sommermonate.

Ninja Speedi: Rapid Cooking System & Heißluftfritteuse

Auch der Ninja Speedi ist im Sommer Sale ordentlich rabattiert. So kannst du dir das Multifunktionsgerät mit dem Code „SPEEDI60“ für nur noch 189,99 statt sonst 249,99 Euro sichern. Aber was kann das Gerät eigentlich?

Das Rapid Cooking Systemdes Ninja Speedi kombiniert Dampfgaren mit Heißluft-Frittieren, um saftige – aber dennoch knusprige – Speisen zuzubereiten. Durch die verschiedenen Gar-Funktionen lassen sich unterschiedlichste Zutaten in einem Topf kochen. Insgesamt stehen dir zehn Zubereitungsarten zur Verfügung. Darunter: Dampfgaren, Grillen, Heißluft-Frittieren, Backen/Rösten oder Slow Cooking. Außerdem cool: Beim Heißluft-Frittieren stellst du knusprige Gerichte mit bis zu 75 Prozent weniger Fett her, als mit einer herkömmlichen Fritteuse.

