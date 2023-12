Die besten Google-Geräte in einem Bundle: Pixel 8 Pro + Watch 2 LTE im All-inclusive-Deal!

Neben Samsung und Apple hat sich Google mittlerweile als einer der Top 3 Hersteller für Smartphones etabliert. Und das völlig zurecht: Die Google-Phones bieten dir dank purem Android stets eine exzellente Nutzerfahrung und verfügen auch sonst über hochwertige Technik. Bestes Beispiel: das starke Pixel 8 Pro. In unserem Test schnitt das Smartphone hervorragend ab und punktete dabei unter anderem mit seinem erstklassigen Display und dem guten Kamerasystem. Wenn du dir das Pixel 8 Pro günstig zu einem Tarif sichern möchtest, liefert dir O 2 hier ein tolles Angebot. Passend zum Handy gibt’s dabei noch die Pixel Watch 2 LTE on top – und du sparst gewaltig!

Über 600 Euro Ersparnis? 5G-Tarif mit Allnet-Flat und großem Sparpotenzial

Das Bundle beinhaltet dabei neben den beiden Google-Geräten den O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen und einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Ein Hingucker ist zudem die Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s – womit selbst HD-Streaming stets flüssig laufen sollte. Außerdem bekommst du jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten on top sowie kostenloses EU-Roaming.

Während der O 2 -Tarif einzeln normalerweise 32,99 Euro pro Monat kostet, zahlst du hier im Paket mit dem Pixel 8 Pro und der Smartwatch monatlich 52,99 Euro für das Bundle (36 Monate Laufzeit). Die Google-Geräte sorgen also für einen Aufpreis von 20 Euro pro Monat. Hinzu kommt noch ein einmaliger Gerätepreis von 5,99 Euro (inklusive Versand). Der Anschlusspreis wird bei dem Tarif-Deal hingegen komplett gestrichen.

Doch wie genau sparst du jetzt über 600 Euro? Wir rechnen vor: Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten zahlst du bei dem Bundle insgesamt 725,99 Euro für das Pixel 8 Pro und die Pixel Watch 2 LTE extra (36 × 20 + 5,99). Allein das Google-Handy kostet im Netz jedoch neu schon mindestens 950 Euro. Für die Smartwatch fallen weitere 404 Euro an. Zusammen würden dich die beiden Geräte also rund 1.339 Euro kosten – wodurch du bei dem Tarif-Bundle über 613 Euro sparst! Wenn du also ohnehin auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag bist und du obendrein Interesse am Pixel 8 Pro und einer coolen Smartwatch hast, lohnt sich dieses Tarif-Angebot ungemein!

Pixel 8 Pro & Pixel Watch 2: High End Google-Doppelpack

Das Google Pixel 8 Pro beeindruckt auf ganzer Linie und bietet eine beeindruckende Gesamtleistung. Das herausragende 6,7 Zoll OLED-Display mit einer Pixeldichte von 490 ppi und einer Bildwiederholrate von 120 Hz fesselt sofort die Aufmerksamkeit. Gleichzeitig sorgt der Google Tensor G3 Prozessor mit 12 GB RAM für eine erstklassige Performance im täglichen Gebrauch. Die nahtlose Integration von Soft- und Hardware – typisch für Google-Geräte – garantiert pures Android und eine optimale Geräteabstimmung. Ein zusätzlicher Vorteil ist der siebenjährige Update-Support von Google, der das Pixel 8 Pro auf dem neuesten Stand hält.

Google Pixel 8 Pro Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display 6,7 Zoll, 1.344 x 2.992 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 512 GB, 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.050 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 213 g Farbe Schwarz, Schwarz, Blau, Weiß Einführungspreis Pixel 8 Pro (12/512 GB): 1299 €, Pixel 8 Pro (12/256 GB): 1159 €, Pixel 8 Pro (12/128 GB): 1099 € Marktstart Herbst 2023

Für Fotoliebhaber ist das Pixel 8 Pro ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl. Neben der beeindruckenden 50-MP-Hauptkamera bietet das Pro-Modell unter anderem auch eine Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln. In unserem Test waren wir daher auch begeistert von den Schnappschüssen, die wir mit dem Smartphone knipsen konnten. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket noch vom Schutz gegen Untertauchen nach IP68.

Und mit der Pixel Watch 2 LTE bekommst du on top auch noch eine exzellente Smartwatch zum Tarif-Bundle dazu! Fitness-Programme, Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung und vieles mehr machen die Smartwatch zu einem tollen Begleiter im Alltag.

→ Pixel 8 Pro & Pixel Watch 2 LTE im Tarif-Bundle mit 25 GB für monatlich 52,99 Euro