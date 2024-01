Neujahrs-Kracher: Dyson V12 Akku-Sauger zu unereichtem Tiefpreis

Eine hohe Saugkraft, ein starker und austauschbarer Akku sowie zahlreiches Zubehör machen den Dyson V12 Detect Slim Absolute Akku-Sauger zu einer idealen Lösung für den tagtäglichen Hausputz. Mit einem UVP von 649 Euro kostet das hochwertige Gerät normalerweise aber auch eine ordentliche Stange Geld. MediaMarkt haut den Sauger jetzt jedoch deutlich billiger raus: Der Angebotspreis von 489 Euro ist im Netz unerreicht und ein Top-Deal für das starke Dyson-Gerät. Wir werfen einen genaueren Blick auf das Angebot.

Der Deal ist Teil der Gutscheinheft-Angebote, die MediaMarkt regelmäßig zum neuen Jahr startet. Welche Angebote uns hier sonst noch überzeugen, zeigen wir hier.

Hohe Saugkraft mit langer Laufzeit – Die Vorteile des Dyson V12 Akku-Saugers im Überblick

Dyson gehört nicht umsonst zu den Top-Marken in Sachen Akku-Sauger – und der Dyson V12 Detect Slim Absolute ist dabei keinesfalls eine Ausnahme. So punktet das Gerät direkt in der Kerndisziplin: der Saugkraft. Mit 150 AW nimmt der Akku-Sauger selbst hartnäckige Verschmutzungen auf und sorgt ruckzuck für saubere Böden. Der Dyson V12 passt die Saugkraft zudem auf Wunsch eigenständig dem vorhandenen Schmutz an, was stets optimale Ergebnisse garantiert. Ebenfalls cool: Die mitgelieferte Motorbar Elektrobürste ist dabei sowohl für Teppich- als auch für Hartböden geeignet. Du sparst dir also den lästigen Aufsatzwechsel und dadurch ebenfalls Zeit.

Apropos Aufsätze: Hiervon liefert dir Dyson selbstverständlich ebenso einige. Eine Kombi-Zubehördüse, eine Fugen- und eine Haardüse sowie ein Flex-Adapter komplettieren den Akku-Sauger und sorgen dafür, dass du wirklich alles in der Wohnung sauber bekommst. Vom Boden, über Fugen bis hin zu auf und unter deinen Möbeln. Und als praktischer Handstaubsauger sagst du sogar dem Staub in deinem Auto effektiv den Kampf an.

Mit dem Flex-Adapter des Dyson Saugers kommst du problemlos unter deine Möbel

Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket dann noch vom starken Akku. Dieser soll nämlich bis zu 60 Minuten durchhalten, was dir genügend Zeit für den Hausputz bieten sollte. Reicht dies dennoch nicht aus, holst du dir einfach einen zweiten Akku. Der Akku des Dyson V12 kann nämlich problemlos ausgetauscht werden, wodurch du die Laufzeit verdoppeln kannst. Den Akkustand hast du dabei – genauso wie alle anderen wichtigen Infos zum Gerät – auf dem verbauten LCD-Display stets im Blick.

Günstiger geht’s nicht: MediaMarkt sorgt für Sauger-Schnäppchen

Bei dem Dyson V12 Detect Slim Absolute handelt es sich also offensichtlich um ein absolutes Top-Gerät. Und das merkt man auch beim Preis. Mit einem UVP von 649 Euro ist der Akku-Sauger normalerweise ein teures Investment. MediaMarkt schafft jedoch Abhilfe: Dank eines Rabatts von 25 Prozent zahlst du jetzt nur noch 489 Euro für den Dyson V12. Im Netz gibt’s aktuell kein besseres Angebot für den Akku-Sauger. Und auch sonst war das Gerät zuvor erst ein einziges Mal etwas billiger. Wenn du dir also einen hochwertigen Sauger in die Wohnung holen möchtest, kannst du jetzt bedenkenlos zugreifen.