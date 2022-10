Microsoft 365 Family unter 50 Euro: Dein Office-Abo kannst du jetzt günstig verlängern

Prime-Kunden können sich heute und morgen (11. und 12. Oktober) das Office-Abo Microsoft 365 Family im Jahresabo für 49,99 Euro sichern. Der Deal für 50 Euro ist immer mal wieder verfügbar und kostet nur halb so viel wie bei Microsoft selbst. Im Vergleich zum üblichen Online-Preis sparst du rund 15 bis 30 Euro.

Microsoft 365 Family: Das steckt drin

Office als Abo, das bedeutet, dass du stets die neuesten Funktionen und Versionen aller üblichen Microsoft-Software-Apps nutzt. Das sind neben Word und Excel auch PowerPoint Outlook, Teams und mehr.

Das Top-Kaufargument sind aber die 1 TB Online-Speicher im Cloud-Dienst OneDrive. Der große Vorteil des Family-Abos, das bei Amazon im Angebot ist: Hier können bis zu 6 Nutzer ihre Accounts in einem Abo teilen. Das spart in der Summe noch einmal ordentlich Geld. Einschränkungen gibt es nicht. Jeder der maximal 6 Nutzer erhält auch einen eigenen OneDrive-Speicher. So summiert sich der Cloud-Speicherplatz auf insgesamt 6 Terabyte.

Im Angebot bei Amazon ist übrigens der Code in einer Box, die dir zugeschickt wird. Du kannst den Code demnach nicht sofort in deiner Download-Bibliothek oder einer Mail abrufen und direkt einlösen.

Auf Vorrat kaufen? Ja, das geht

Die 12-Monats-Abos kannst du auch in der Mehrzahl kaufen und sofort in deinem Account einlösen. Dann sicherst du dir Office für gleich mehrere Jahre nacheinander zum Vorteilspreis, da Microsoft die Buchung in Reihe erlaubt. Allerdings geht dieses Auf-Vorrat-kaufen nur für die jeweils fünf kommenden Jahre in Folge.

Das Office-Angebot ist ohne Frage ein gutes – das zeigt alleine schon der Vergleich zum Microsoft-Regel-Kurs von 99 Euro pro Jahr oder den Online-Preisen von sonst meist 60 bis 80 Euro. Im Frühjahr gab es das Abo einmal rechnerisch günstiger, als es eine Kombi aus zwei Jahren plus 3 Monaten für rechnerisch 46 Euro pro Jahr gab.

Weitere Prime-Angebote findest du bei uns im Deal-Bereich und im großen Übersichts-Artikel mit den zehn besten Deals der „Prime Exklusive Angebote“ und einigen Geheimtipps aus der Redaktion.