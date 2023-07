MediaMarkt reduziert Airfryer von Philips radikal: Preisverlauf zeigt, wie gut dieser Deal ist

Im sogenannten „Philips Sommerschlussverkauf“ reduziert MediaMarkt viele Geräte des niederländischen Herstellers. Ein Angebot zur Philips Heißluftfritteuse „HD9285/90“ ist uns dabei direkt aufgefallen. Rund 100 Euro günstiger ist der Airfryer in der Philips-Aktion und somit für nur noch 179 Euro erhältlich. Alle Details zum Deal findest du hier.

Philips Airfryer: Das kann das smarte Küchengerät

Der Philips Connected Airfryer XXL Series 5000 vereint insgesamt 16 Kochfunktionen in nur einem Gerät. So lässt sich hiermit unter anderem Backen, Grillen und Rösten, aber auch Toasten, Trocknen oder Fermentieren. Und natürlich frittierst du auch Pommes, Schnitzel und Co. mit bis zu 90 Prozent weniger Fett und somit viel gesünder. Dabei arbeitet der Airfryer mit der sogenannten Rapid Air Technologie, die heiße Luft im Behälter umherwirbelt, um Lebensmittel knusprig zuzubereiten. Eine Heißluftfritteuse hat außerdem den Vorteil, dass Haus oder Wohnung nicht unangenehm nach Fett riechen – selbst wenn du gerade eine große Portion knuspriger Pommes zubereitet hast.

Die Heißluftfritteuse bietet mit einem 7,2 Liter großen Behälter extra viel Platz für diverse Speisen. So lassen sich mit dessen Hilfe bis zu sechs Portionen Pommes Frites in einem Rutsch zubereiten – optimal für eine ganze Familie. Praktisch ist außerdem: Der Airfryer XXL der 5000er-Serie kann mit der NutriU-App verknüpft werden, um den Koch- oder Backprozess aus der Ferne im Blick zu behalten. In der App findest du außerdem eine ganze Menge Rezepte für den Airfryer. So kannst du direkt loslegen, die Heißluftfritteuse kennenlernen sowie schnell und gesund nach Anleitung frittieren, rösten oder backen.

Übrigens ist die Zubereitung mit dem Airfryer laut Philips energiesparender und schneller als mit herkömmlichen Backöfen. Weiterhin wichtig für alle Spülmuffel: Alle entnehmbaren Bestandteile lassen sich in der Spülmaschine reinigen. So bleibt der Putzaufwand nach dem Kochen gering.

Preisverlauf und Preisvergleich: Wir machen den Kurz-Check

Werfen wir noch einen Blick auf den Preis der Heißluftfritteuse. 179 Euro stehen nach Abzug des Rabatts noch auf der Rechnung. Das entspricht einem Rabatt von 36 Prozent – ein guter Kostenpunkt für ein Produkt der bekannten Marke, das zudem erst wenige Monate (seit April) auf dem Markt ist. Schaut man sich zudem den Preisverlauf sowie die Preise der Konkurrenz an, fällt auf: günstiger gab es das Haushaltsgerät zuvor nicht zu kaufen. Und auch andere Anbieter verkaufen den Airfryer nicht preiswerter. Übrigens läuft das Angebot nur noch höchstens bis 24. Juli (9 Uhr morgens). Manchmal sind die Angebote allerdings bereits vorher ausverkauft.