Lego Week: Diese Technic-Sets sind jetzt massiv reduziert

Lego-Fans aufgepasst: Bei Alternate kannst du dir coole Technic-Sets wie den Lego 42154 Technic Ford GT 2022 jetzt deutlich günstiger sichern. Der Sportwagen aus 1.466 Teilen ist aktuell ganze 13 Prozent billiger und kostet dadurch nur noch 77,90 Euro – günstiger gibt’s das Set aktuell nirgendwo im Netz (Link zum Preisvergleich bei guenstiger.de). Mit dem Lego 42136 Technic John Deere 9620R 4WD Traktor für 18,99 Euro gibt es aber ebenso ein deutlich günstigeres Set im Angebot.

Sportwagen mit V6-Motor & vielen Details: Lego 42154 Ford GT 2022

Ein absolutes Highlight der Aktion ist dabei definitiv der 1.466-teilige Lego 42154 Ford GT 2022 für 77,90 Euro. Der Sportwagen strotzt nämlich nur so voller authentischer Details: vom originalgetreuen Innenraum, über den verstellbaren Spoiler bis hin zur funktionierenden Lenkung. Darüber hinaus wird hierbei auf einen V6-Motor mit beweglichen Kolben gesetzt. Bastelspaß ist also garantiert. Anschließend macht der Ford GT 2022 aber auch als Deko-Element in der Wohnung einiges her.

→ Lego 42154 Technic Ford GT 2022 für 77,90 Euro

Lego Traktor mit funktionalem Kippanhänger

Wer hingegen eher ein rustikales Fahrzeug sucht, sollte einen Blick auf den Lego 42136 Technic John Deere 9620R 4WD Traktor werfen. Im Angebot bei Alternate gibt es dieses Set momentan 14 Prozent billiger, wodurch auf der Rechnung lediglich 18,99 Euro stehen bleiben.

Der John Deere Traktor bietet Spiel- und Bastelspaß für Klein und Groß

Mit 390 Teilen ist der Aufbau dieses Technic-Sets deutlich unkomplizierter, auf schicke Details wird aber auch hier natürlich nicht verzichtet. Zu den Highlights zählen dabei die Knicklenkung, die realistische Fahrerkabine und der funktionale Kippanhänger. Der Angebotspreis von 18,99 Euro ist dabei zudem der aktuelle Bestpreis im Netz.

→ Lego 42136 Technic John Deere 9620R 4WD Traktor für 18,99 Euro

Fast ausverkauft: Riesen Raupenkran zum Tiefstpreis

Und auch der Lego 42146 Technic Liebherr LR 13000 Raupenkran ist günstiger erhältlich. Hier streicht Alternate 80 Euro vom Kaufpreis, wodurch du noch 469 Euro für den Kran zahlst. Für dieses massive Preisschild wird dir aber auch ein massives Set mit 2.883 Teilen, sechs Motoren und einer krassen Größe von einem Meter Höhe sowie 1,10 Meter Länge geboten.

Der massive Kran misst einen Meter Höhe

Der Kran ist dabei ebenfalls über Control+ steuerbar. Und das Beste: Günstiger als für aktuell 469 Euro, gab’s das Set zuvor noch nie! Kein Wunder also, dass nur noch eine geringe Stückzahl zum Angebotspreis erhältlich ist.

→ Lego 42146 Technic Liebherr LR 13000 Raupenkran für 469 Euro

Lego Week: Weitere Deals & ein Highlight für Star Wars Fans

Fernab der Technic-Produkte gibt’s für alle Bastelfreunde aber auch noch viele weitere Sets, die zumindest einen Blick wert sind. Vor allem Star Wars Fans sollten sich das aktuelle Angebot zum 1.949 Teile starken Lego 75355 Star Wars X-Wing Starfighter nicht entgehen lassen. Dieser kostet dank eines Rabatts von 40 Euro jetzt nur noch 199,90 Euro.

→ Lego 75355 Star Wars X-Wing Starfighter für 199,90 Euro

Ein Highlight für Star Wars Fans: Der X-Wing Starfighter

Für einen Überblick über alle Deals der Lego Week lohnt sich zudem ein Blick auf die Aktionsseite. Doch aufgepasst: Schnell sein lohnt sich, denn die Angebote gelten nur noch bis zum 11. August und einige Sets scheinen schnell wieder vergriffen zu sein.