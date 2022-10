Lego Technic: Schnäppchenschlacht bei Amazon mit über 40 Prozent Rabatt

Viele Lego-Technic-Fans waren beim Blick auf den Prime-Day von Amazon etwas enttäuscht. Es sind nur drei Sets aus dem Bereich zusätzlich rabattiert. Doch zwei der drei Modelle erreichen damit neue Allzeit-Bestpreise und sind mit dem neuen Rabatt einen intensiven Blick wert.

Lego Technic 42137 Formula E Porsche 99X

Amazon legt mit dem E-Rennwagen von Porsche los und gibt zum normalen Rabatt noch einmal 10 Prozent für Prime-Mitglieder extra. Damit bekommst du ihn für gut 31 statt 50 Euro. So kommst du auf knapp 37 Prozent Nachlass. Nicht schlecht, aber im Vergleich das schwächste Angebot der drei Sets.

Zu beachten ist aber, dass es innerhalb des Prime-Day-Angebots das Set ist, das wohl am meisten Spielspaß für Kinder bringt. Denn es ist mit einem Rückziehmotor ausgestattet und wenn man will auch mit einer AR-Funktion mittels Smartphone.

42140 App-gesteuertes Transformationsfahrzeug

Ebenfalls mit einem Motor ausgestattet ist das Lego Technic 42140 App-gesteuertes Transformationsfahrzeug. Doch hier schlummert kein Rückziehmotor, sondern ein waschechter Control+-Antrieb in der bunten Verkleidung. Dazu hat das Auto etwas Besonderes drauf: Sobald du gegen eine Wand fährst, kippt das Raupengefährt hinten über und eine andere Karosserie-Form kommt zutage. Nachteil des ganzen Antriebs: Es ist lediglich per App und damit mittels Smartphone zu steuern.

Direkt zum Angebot bei Amazon

Der Rabatt ist beeindruckend. Denn Amazon gibt seinen Prime-Kunden 15 Prozent Extrarabatt und damit türmen sich hier über 43 Prozent Rabatt insgesamt auf. Aus der UVP von 150 Euro wird so ein handlicher Preis von knapp 85 Euro. Und so billig war der Track-Racer laut günstiger.de noch nie.

Batmobil: Lego 42127 mit Leuchtstein im Angebot

In der Technic-Ecke vermarktet, gehört das Set 42127 Batmans Batmobil eigentlich in die Superhelden-Serie des dänischen Unternehmens. Doch der Renner ist aus Technic-Steinen gebaut und hat auch ein paar nette Funktionen. Allen voran gibt es sogar einen Leuchtstein, was zu einem coolen Licht- und Farbeffekt führt. Mit 1.360 Teilen ist es das größte Set im Trio bei Amazon. Dennoch ist es nicht das teuerste. Denn hier lässt du knapp 57 Euro an Amazon gehen und bekommst dafür ein schickes Set ohne Farbseuche und mit einem Rabatt von fetten 43 Prozent.

Lego Batmans Batmobil: Direkt zum Angebot

Bei allen drei Sets handelt es sich um Bestpreise -auch im zeitverlauf waren sie nie oder nur selten günstiger als jetzt. Aufgemerkt: Die Angebote bei Amazon gelten – so wollen es die Bestimmungen der Aktion – nur für eingeloggte Prime-Kunden.