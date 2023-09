Krass: Dieses Angebot zum Google Pixel 7 wird mit jedem Detail besser

Bei diesem Angebot muss man wirklich zwei-, dreimal hingucken. Einerseits, weil es fast zu gut um wahr zu sein wirkt. Und andererseits, weil mit jedem Blick ein Extra hinzuzukommen scheint. Aber Obacht – ein Teil des Angebots gilt nur noch wenige Tage.

Die Eckpunkte des Deals: Pixel 7, Pixel Watch und Pixel Buds – rechnerisch zum Nulltarif

Zunächst einmal wirkt das Angebot recht üblich. Es gibt einen Original-Netzbetreiber-Tarif mit 5G zusammen mit dem Google Pixel 7 für 34,99 Euro im Monat. Einmalig zahlst du knapp 100 Euro für das Handy. Dafür bekommst du ein Top-Handy (Testbericht lesen) und einen fetten Tarif mit 25 GB Datenvolumen (maximaler Speed, 5G-Zugang, jedes Jahr 5 GB mehr).

Das Angebot findest du aber nicht bei O2 selbst, sondern bei MediaMarkt. Und der Elektronikhändler stiftet hier den ersten Mehrwert. So gibt es die zum Smartphone passende Smartwatch Google Pixel Watch ohne Aufpreis dazu. Die Uhr ist dabei sogar LTE-fähig und kann per eSIM autark genutzt werden. Mehr erfährst du im Testbericht.

Ideale In-Ears im Wert von 219 Euro gratis dazu

Gleichzeitig läuft noch eine Aktion von Google selbst, die du hier hinein kombinieren kannst. Und zwar belohnt Google jeden Kauf eines Pixel 7 – bei teilnehmenden Händlern, wozu MediaMarkt und O2 gehören – mit einem Gratis-Satz der Premium-In-Ears Pixel Buds Pro. Die sind seit Sommer ’22 auf dem Markt und gehören zu den besten In-Ears auf dem Markt. Dazu passen sie – wie die Pixel Watch LTE – 1A ins Ökosystem rund um die Pixel-Smartphones.

Um die Watch zu erhalten, musst du das Pixel 7 bis zum 4. September kaufen und auf dieser Aktionsseite von Google registrieren und das Extra anfordern. Danach bekommst du die Buds nach Prüfung frei Haus zugeschickt. Die Pixel Buds Pro haben wir jüngst mit der Empfehlung von über 30 Stunden Akkulaufzeit getestet (Testbericht lesen). Sie haben einen Gegenwert von 219 Euro (UVP, du bekommst sie einzeln auch schon für unter 200 Euro),

Netzbetreiber schenkt auch noch 100 Euro

Doch die Watch und die Buds sind nicht die einzigen Vorteile bei diesem Angebot. Ebenfalls kombinierbar ist das Angebot mit der aktuellen Wechselbonus-Aktion von O2. Hierbei bekommst du 100 Euro gutgeschrieben (in Form von 5-Euro-Rabatten auf 20 Rechnungen), wenn du deine alte Rufnummer in den neuen Vertrag mit übernimmst. Da dies auf die meisten Nutzer und Vertragswechsler zutrifft, ist das kein großes Hindernis und der Bonus ist schnell eingeheimst.

Extras von MediaMarkt, Google und O2: So lange laufen die Aktionen

Um von der vollen Bonus-Breitseite zu profitieren, solltest du rasch zuschlagen. Als Erstes läuft der Bonus in Form der Pixel Buds Pro aus. Die gibt Google nur noch beim Kauf bis zum 4. September dazu. Das Extra der Pixel Watch LTE, die MediaMarkt kostenlos hinzugibt, ist noch bis Ende September verfügbar – sofern der Deal nicht vorher vergriffen ist.

O2 gewährt den Wechselbonus von 100 Euro ebenfalls noch bis zum Tarifabschluss bis zum 30. September. Insgesamt ist das Sparpotenzial in diesem Deal enorm – vorausgesetzt, du benötigst ein neues Handy.

Pixel 7 + Smartwatch + Buds Pro + 100 Euro Bonus bei MediaMarkt.

Nulltarif? Die Rechnung im Detail

Halten wir also fest: Für 34,99 Euro monatlich (über 24 Monate), einmalig 99,99 Euro (Gerätepreis) sowie 39,99 Euro (Anschlussgebühr) bekommst du das Pixel 7 und den Tarif O2 Mobile M (25 GB, jedes Jahr 5 GB mehr). Insgesamt sind das also 976,74 Euro über zwei Jahre gestreckt. An sich ein Batzen Geld.

Ziehen wir nun die theoretischen Einzelpreise der drei Hardware-Bestandteile und die 100 Euro Wechselbonus ab, bekommen wir ein anderes Bild. Mindestens 525 Euro kostet das Pixel 7 aktuell. Die Pixel Watch LTE gibt’s solo für 330 Euro und die Buds Pro kosten rund 165 Euro. Zusammen mit den 100 Euro Wechselbonus, landen wir bei der Gegenrechnung zu den faktischen Kosten sogar im negativen Bereich (-143,26 Euro). Und den richtig starken Tarif bekommst du dann rechnerisch sogar noch völlig kostenfrei dazu. Geld zurück bekommst du hier zwar nicht, aber insgesamt zeigt die Rechnung, dass du hier mit Vertrag mehr bekommst, als ohne. Da die Preise stetig variieren, kann die Rechnung sich noch minimal verändern. Insgesamt ist die Richtung aber klar: Das ist ein richtig starker Deal!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Cool ist, dass du das Pixel 7 bei MediaMarkt zudem auch in der Hingucker-Farbe „Lemongrass“ bestellen kannst, die hin und wieder etwas teurer ist, als das Standard-Schwarz („Obsidian“). Insgesamt bekommst du mit dem Pixel 7 ein richtig gutes Handy, das insbesondere mit seiner starken Kamera – die beste in der 600-Euro-Preiseklasse – und der Software punkten kann. Die Zugaben machen das Ökosystem komplett. Hier schafft Google eine Welt, die in ihrer Funktionalität so sonst nur von Apple gezeigt wird.