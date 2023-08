Kraftpaket für Gaming & Arbeit: Alleskönner-PC mit Intel Core i5 war nie günstiger

Wer einen Gaming-PC zum verhältnismäßig kleinen Preis sucht, sollte definitiv mal einen Blick auf den HP Victus TG02-1300ng werfen. Die verbaute Hardware rund um den Intel Core i5-Prozessor und die GeForce RTX 3060 Ti Grafikkarte liefert dir nämlich ein gutes Grundgerüst für deinen alltäglichen Zock-Spaß – ohne dabei deinen Geldbeutel komplett zu leeren. Gleichzeitig kannst du den Computer aber natürlich ebenso gut für Büroaufgaben verwenden. Bei MediaMarkt gibt’s den Desktop-PC jetzt im Angebot für gerade einmal 979 Euro – dem absoluten Tiefpreis für das Gerät.

Mit Intel Prozessor & GeForce Grafikkarte: Die technischen Highlights des Gaming-PCs im Überblick

Doch was wird dir für den Preis von 979 Euro überhaupt geboten? Der HP Victus Gaming-PC wird mit einem Intel H670 Mainboard Chipsatz ausgeliefert. Für die Leistung ist hauptsächlich der Intel Core i5-13400F Prozessor mit 10 Kernen und 16 Threads verantwortlich. Die Prozessor-Taktfrequenz beträgt 2,5 GHz, dank des Turbo-Boosts kann diese jedoch auf 4,6 GHz erhöht werden. Beim Arbeitsspeicher setzt HP bei diesem Modell auf 16 GB (Arbeitsspeicher-Typ DDR4).

Ebenso wichtig wie ein guter Prozessor ist beim Gaming aber natürlich auch die Grafikkarte. Hier gibt’s mit der GeForce RTX 3060 Ti samt 8 GB Grafikspeicher eine hochwertige Hardware. Full-HD-Games laufen hiermit problemlos und auch 4K-Auflösungen können durchaus drin sein. In Kombination mit dem Prozessor kannst du somit in moderne Gaming-Abenteuer eintauchen – Abstriche im Vergleich zu hochpreisigen High-End-PCs muss man aber natürlich dennoch machen. Wer hingegen einfach nur einen Computer für den Alltag inklusive Office-Arbeiten und Streaming sucht, wird mit dem Gerät sicherlich in jedem Fall gut auskommen.

Der Gaming-PC macht auch optisch einiges auf deinem Schreibtisch her

1 TB Speicher, viele Anschlüsse und sinnvolle Gratis-Extras

Ein weiterer großer Vorteil des HP Victus Gaming-PCs ist die verbaute Festplatte: Hier wird nämlich auf eine 1 TB große SSD gesetzt, welche schnelles Hochfahren und ausreichend Speicherplatz garantiert. Ebenfalls cool ist die Vielzahl an Anschlüssen. Folgende Slots sind bei dem PC vorhanden:

Grafikadapter DisplayPort

Grafikadapter HDMI

Kopfhörer-/Mikrofon Kombi-Anschluss

RJ-45

USB 3.2 Gen 1 Typ-C

USB 3.2 Gen 1 Typ-A (2x)

USB 3.2 Gen 2 Typ-A (2x)

USB 2.0 (4x)

Darüber hinaus wird via Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 gefunkt. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home bereits vorinstalliert. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket obendrein noch von zwei nützlichen Extras. Im Lieferumfang für 979 Euro sind zusätzlich nämlich auch eine Maus und eine Tastatur inklusive.

HP Gaming-PC im Preischeck

Wer seinen Gaming-PC komplett selbst zusammenbaut, wird natürlich immer Geld sparen können. Wem hierfür aber das technische Know-how oder die Zeit fehlt, macht mit dem HP Victus Gaming-PC bei MediaMarkt einen tollen Deal. Der Angebotspreis von 979 Euro wird im Netz nämlich von keinem anderen Anbieter geschlagen. Generell gab es den Computer in dieser Zusammenstellung zuvor noch nie billiger!

Und auch ein Blick auf die einzelnen Komponenten des Gaming-PCs unterstreicht den Wert des Geräts. So kostet die Kombination aus Prozessor und Grafikkarte zusammen im Netz bereits mindestens 645 Euro.

→ HP Gaming-PC zum Tiefstpreis von 979 Euro