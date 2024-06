Kein Preisfehler: So gibt’s das Galaxy S24 mit 20-GB-Tarif günstiger als ohne einen Vertrag

Die MediaMarkt Tarifwelt hat immer mal wieder richtig starke Angebote parat. So auch dieses Mal zum Galaxy S24 – einem der besten Smartphones auf dem Markt. Noch bis zum 10. Juni kannst du dir das Angebot laut MediaMarkt sichern, vorausgesetzt es ist nicht bereits vorher vergriffen. Alle Details zum Deal findest du hier.

Galaxy S24 + 20-GB-Tarif: Das steckt drin

Das Angebot, um das es sich hier handelt, beinhaltet einerseits das Samsung Galaxy S24 mit 128 GB Speicherplatz in einer Farbe deiner Wahl. Andererseits bekommst du noch den Vodafone green LTE 20GB Extra quasi komplett dazu geschenkt. Wie sich das rechnet, erfährst du später.

Schauen wir zunächst, was der Tarif alles bietet. Mit am wichtigsten heutzutage: Das mobile Internet. Und hierbei hat man sich nicht lumpen lassen, denn du bekommst satte 20 GB Datenvolumen pro Monat bereitgestellt, die locker reichen, um unterwegs regelmäßig Musik und Videos zu streamen, Videocalls zu machen oder soziale Medien zu nutzen. Der Tarif bringt dich außerdem ins LTE-Netz von Vodafone mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Das ist absolut ausreichend für den Alltag und lässt dich in der Regel alles ohne Ruckler nutzen. Eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming sind ebenfalls inklusive.

Und das hier enthaltene Galaxy S24 ist für die allermeisten Nutzer ein top Smartphone. Mit einem 6,2-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hertz, einem Exynos 2400 Prozessor sowie 8 GB RAM lässt es kaum Wünsche offen. Der 4.000-mAh-Akku bringt dich zudem gut über den Tag und mit der Triple-Kamera (50 + 12 + 10 Megapixel) knipst du tolle Bilder im Urlaub, auf Partys oder beim Grillen mit der Familie. Wenn du mehr über das Smartphone wissen möchtest, empfehlen wir dir unseren Testbericht, bei dem das S24 übrigens eine Wertung von 4,5/5 Sternen erreichte.

Ist der Preis wirklich so gut? Wir schauen genauer hin

MediaMarkt verlangt noch bis maximal zum 10. Juni 24,99 Euro im Monat für das Bundle aus Galaxy S24 und 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz. Dazu musst du einmalig noch 19,99 Euro Gerätepreis, 39,99 Euro Anschlusspreis sowie 4,95 Euro für den Versand zahlen. Das Gute ist: Dank des Wechselbonus in Höhe von 50 Euro holst du dir fast die kompletten Einmalkosten zurück.

Rechnen wir alle Kosten über die Laufzeit von 24 Monaten einmal zusammen, dann kommen 664,69 Euro zusammen. Den Wechselbonus abgezogen, bleiben noch 614,69 Euro übrig. Und, dass das ein richtig starker Preis ist, zeigt ein Blick auf den Preisvergleich. Denn selbst ohne den Tarif kommst du derzeit nirgendwo für unter rund 630 Euro an das Galaxy S24. Hier bekommst du das Handy also am günstigsten im Netz und den Tarif gibt’s sogar noch gratis on top. Wir können dieses Angebot daher uneingeschränkt empfehlen!