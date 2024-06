Aldi: Gigantischer 4K-UHD-Fernseher im Angebot

Im Onlineshop von Aldi ist jetzt unter anderem der riesige Hisense 4K-UHD-Fernseher 70A6K neu zu haben. Das Besondere: Es handelt sich um einen Flachbildfernseher, der eine diagonale Abmessung von satten 70 Zoll (1,78 Meter) bietet. Darauf Spiele der Fußball–EM oder Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Paris zu sehen, ist ein echter Augenschmaus. Auch, weil Technologien zur Bildoptimierung wie Dolby Vision, HDR oder HLG natürlich Teil der umfangreichen Ausstattung sind.

Aldi: 70-Zoll-Fernseher zum Sonderpreis im Angebot

Wie es sich für einen modernen Fernseher gehört, kannst du natürlich auch auf spezielle Bildformate zugreifen. Entsprechend steht neben einem Sport-Modus auch ein Gaming-Modus zur Verfügung. Eine Upscaling-Technologie macht es möglich, Full-HD-Inhalte in 4K-Qualität zu sehen. Und natürlich fehlt es auch an drei HDMI- und zwei USB-Ports für den Anschluss externer Geräte nicht. Mit dem Internet bist du wahlweise per WLAN oder über ein LAN-Kabel verbunden. Den Strombedarf gibt Hersteller Hisense pro 1.000 Nutzungsstunden mit 124 Kilowattstunden (kWh) im SDR- und 190 kWh im HDR-Modus an.

Hisense Smart TV 70A6K

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) würde für diesen Fernseher eigentlich bei 999 Euro liegen. Aldi bietet ihn aber mit 35 Prozent Rabatt für 649 Euro an. Aufgrund der sperrigen Abmessungen musst du aber noch 45,90 Euro für die Zustellung per Spedition einkalkulieren. Macht in Summe knapp 695 Euro. Noch etwas preiswerter bist du bei Media Markt dabei. Dort werden inklusive Versand knapp 679 Euro fällig. Alternative: Nur etwas kleiner ist der Telefunken D65U750X2CW, den du mit einem 65 Zoll großen Bildschirm jetzt ebenfalls bei Aldi kaufen kannst – für nur 479 Euro.

Option: 4K-UHD-Fernseher (43 Zoll) für kleine(re)s Geld

Oder du entscheidest dich für einen 4K-UHD-Fernseher mit einem 43 Zoll (1,09 Meter) großen Bildschirm. Ein solches Modell von Hisense bietet Aldi jetzt ebenfalls zum Sparpreis an. Aus Basis von QLED-Technologie kannst du auch hier von vielen Technologien zur Bildverbesserung profitieren. Ebenfalls ist 4K-Upscaling nutzbar. Es fehlt allerdings an einem speziellen Sportmodus. Sehr wohl nutzbar sind hingegen drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse sowie die Möglichkeit, den Fernseher mit dem Internet zu verbinden. Aufgrund des kleineren Bildschirms ist auch der Strombedarf nicht ganz so groß wie beim oben genannten 70-Zoll-Modell. Er liegt im SDR-Modus pro 1.000 Nutzungsstunden bei 54 kWh, mit HDR musst du im gleichen Zeitraum mit 90 kWh Stromverbrauch kalkulieren.

Hisense Smart TV 43A7KQ

Statt 599 Euro (UVP) verlangt Aldi für diesen 4K-UHD-Fernseher mit der Bezeichnung 43A7KQ ab sofort nur noch 349 Euro. Weil der Fernseher deutlich kleiner ist als das oben genannte Modell, ist eine Lieferung per Sperrgut möglich. Das reduziert die Lieferkosten auf 18,90 Euro und führt zu einem Gesamtpreis von knapp 368 Euro. Ein echtes Top-Angebot, wie ein Preisvergleich zeigt.