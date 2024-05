TV-Schnäppchen bei Aldi: Großer UHD-Fernseher zum Spitzenpreis

Erst vor wenigen Tagen überraschte Netto Marken-Discount mit der Bereitstellung eines Smart-TVs von Telefunken zu einem Preis von knapp 370 Euro. Jetzt bietet auch der ALDI ONLINESHOP einen 4K-UHD-Fernseher von Telefunken zum Sparpreis an. Allerdings handelt es sich hier um ein deutlich größeres Exemplar, das auf eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll kommt.

Aldi: Android-TV zum Spitzenpreis kaufen

Konkret handelt es sich beim Telefunken D65U750X2CW um einen Android-Smart-TV. Du kannst auf dem Fernseher also viele Apps nutzen, die du auch schon von deinem Smartphone oder Tablet PC kennst – inklusive Netflix, Prime Video und anderen Streaming-Apps. Dass ein Triple-HD-Tuner für den TV-Empfang über Satellit, Kabel-TV oder Zimmerantenne an Bord ist, versteht sich von selbst. Ferner kannst du den Fernseher per Sprachbefehl steuern. Dafür ist der Google Assistant integriert. Und natürlich sind Technologien zur Bildoptimierung ebenso vorhanden. Etwa Dolby Vision HDR oder Micro Dimming.

Zur weiteren Ausstattung gehören integriertes Bluetooth und eine WLAN-Schnittstelle, um eine Verbindung mit dem Internet komplikationslos herstellen zu können. Externe Geräte lassen sich über drei HDMI- und zwei USB-Ports mit dem Fernseher verbinden. Wer sich für einen Betrieb im SDR-Modus entscheidet, muss mit einem Strombedarf von 85 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden rechnen. Schaltet man HDR hinzu, erhöht sich der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum auf 145 kWh. Eine automatische Helligkeitsregelung gibt es bei diesem Fernseher nicht.

Telefunken Android Smart TV D65U750X2CW

Was kostet der riesige Telefunken-Fernseher?

Und der Preis? Der liegt für den 65 Zoll großen Android-Fernseher von Telefunken ab sofort im ALDI ONLINESHOP bei 479 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis des Herstellers (UVP) wird damit um 31 Prozent unterboten. Und ein Preisvergleich zeigt: Kein anderer Hersteller bietet den riesigen Smart-TV momentan günstiger an. Teil der Wahrheit ist aber auch: Aufgrund seiner Größe wird der Fernseher per Spedition geliefert. Und deswegen kommen bei Aldi noch einmal 45,90 Euro an Lieferkosten hinzu.

Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Tatsache, dass du den Fernseher momentan nirgendwo günstiger kaufen kannst als bei Aldi im Webshop. Bei Bedarf kannst du dort über Klarna übrigens auch eine zinsfreie Ratenzahlung auswählen. Dann musst du dreimal knapp 175 Euro für deinen neuen Fernseher bezahlen.