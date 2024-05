Induktionskochfeld radikal reduziert: Großer AEG-Herd über 1.000 Euro günstiger

Etwas, was dir das Kochen im Alltag und bei besonderen Anlässen erleichtert – klingt schon ziemlich gut, oder? Ob das Induktionskochfeld TII84B0FFZ von AEG wirklich nichts anbrennen lässt? Wir haben uns das Gerät genauer angeschaut.

Eleganz trifft auf Robustheit: Die Saphir Matt-Oberfläche

Mit einem schnellen Wisch über die glatte, schwarze Saphir Matt-Oberfläche aktivierst du das Kochfeld. Die Textur des Keramikglases wirkt sehr edel; aber noch viel besser: Das Glas schützt hervorragend vor Kratzern. Im Alltag bedeutet das, dass dein Kochfeld auch nach intensiver Nutzung wie neu aussieht – Fingerabdrücke und Flecken haben bei dem AEG-Gerät keine Chance. So bleibt deine Küche stets ein Ort, an dem du dich wohlfühlst und gerne kochst.

Die Textur des Keramikglases schützt hervorragend vor Kratzern.

Apropos wohlfühlen: Du musst dir mit dem AEG Induktionskochfeld keine Sorgen machen, dass Rauch oder Gerüche die Küche füllen. Dank der Hob2Hood-Funktion wird die Dunstabzugshaube nämlich automatisch gesteuert. Die Haube passt ihre Leistung dadurch eigenständig an die Kochintensität an. Im Alltag ist diese Funktion besonders wertvoll – sie hält die Küche frisch und sauber.

Flexibilität pur: Die Bridge-Funktion des AEG-Geräts

Gleichzeitig bist du mit dem AEG Induktionskochfeld aber auch besonders flexibel. Per Knopfdruck aktivierst du nämlich die coole Bridge-Funktion, welche zwei Kochzonen zu einer großen verbindet. Nun passt ein großer Bräter perfekt und wird gleichmäßig erhitzt. Im Alltag ist diese Funktion ebenso praktisch – sei es für große Pfannen, in denen du ein Familienessen zubereitest, oder für spezielles Kochgeschirr, das mehr Platz benötigt.

Volle Power in Sekunden und Präzision dank Kochfeld-Timer

Manchmal muss es in der Küche einfach schnell gehen. Du möchtest etwa, dass deine Gäste nicht lange warten müssen, bis das Wasser für die Pasta kocht? Mit der PowerBoost-Funktion bringst du große Mengen Wasser in kürzester Zeit zum Kochen. Ein Knopfdruck, und schon steigt die Temperatur blitzschnell an. Diese Funktion ist ein echter Zeitretter – sei es für das schnelle Kochen von Nudeln nach einem langen Arbeitstag oder für das blitzschnelle Anbraten von Zutaten.

Das AEG Induktionskochfeld punktet aber nicht nur mit Power, sondern auch mit Präzision. Insbesondere bei Desserts oder feinen Soßen, die auf den Punkt genau zubereitet werden müssen, kommt es manchmal bereits auf wenige Sekunden an. Kein Problem mit dem AEG-Kochfeld! Du stellst einfach den Kochfeld-Timer ein, der dir hilft, die perfekte Konsistenz zu erreichen. Während du dich kurzzeitig deinen Gästen widmest, kannst du dich darauf verlassen, dass sich das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch ausschaltet. Kein Überkochen, kein Anbrennen – einfach präzise Ergebnisse.

Das AEG TII84B0FFZ Induktionskochfeld im Überblick

Das AEG TII84B0FFZ Induktionskochfeld ist ein autarkes Einbaugerät mit vier Kochfeldern, die alle als Vektorkochzonen ausgeführt sind. Diese ermöglichen eine gleichmäßige und effiziente Wärmeverteilung. Mit der robusten und eleganten Saphir Matt-Oberfläche, der flexiblen Bridge-Funktion, der automatischen Hob2Hood-Steuerung, der schnellen PowerBoost-Funktion und dem praktischen Kochfeld-Timer bietet es alles, was das Herz eines modernen Hobbykochs höher schlagen lässt. Und das Beste: Bei MediaMarkt sicherst du dir das AEG-Kochfeld jetzt für nur 1.249 statt 2.298 Euro.