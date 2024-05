MediaMarkt haut Samsung raus: Handys, Tablets, In-Ears und Co. mit fetten Rabatten

Samsung ist einer der beliebtesten Hersteller für Unterhaltungselektronik. MediaMarkt bietet dem Hersteller nun mit der Galaxy Week eine Plattform und vermarktet eine Menge der Technikprodukte mit ordentlich Rabatt. Wir schauen uns die Aktion genauer an.

Samsung Galaxy Smartphone und In-Ears mit Rabatt – das sind unsere Tipps

Schauen wir uns zunächst ein Smartphone-Angebot der Galaxy Week an. Denn richtig preiswert holst du dir aktuell mit dem Samsung Galaxy A15 ein Budget-Smartphone nach Hause. Dieses ist gerade 33 Prozent reduziert und kostet dich so nur noch 152,94 Euro. Das Handy ist perfekt für Nutzer, die ihr Handy vor allem zum Texten, Telefonieren oder Musikhören nutzen. Abstriche musst du hingegen in Sachen Performance, Kameras und Ladedauer machen. Dafür ist der Speicher per microSD erweiterbar und die Akkulaufzeit ist ebenfalls top. Mehr zu dem preiswerten Smartphone liest du in unserem Test.

Aber nicht nur Smartphones sind derzeit bei MediaMarkt stark reduziert, auch weitere Samsung-Produkte fallen kräftig im Preis. So kommst du momentan 43 Prozent günstiger an die Galaxy Buds2 Pro und zahlst somit nur noch 129 statt 229 Euro (UVP). Die kleinen In-Ears konnten uns im Test vor allem durch ihren hervorragenden Klang und ihre wirklich gute Geräuschunterdrückung (ANC) überzeugen. Aber auch den Tragekomfort und die Verarbeitung haben wir positiv hervorgehoben. Insgesamt erreichten sie bei uns eine Wertung von 86/100 Punkten und auch die MediaMarkt-Kunden vergaben mit 4,6/5 Sternen eine richtig gute Bewertung.

Auch Tablet und Smartwatch zu top Preisen

Ein weiterer Tipp ist das Galaxy Tab S6 Lite. MediaMarkt reduziert das Alltags-Tablet samt Eingabestift gerade um satte 41 Prozent und verkauft es somit für nur noch 249 Euro. Das Tablet mit 10,4 Zoll großem Display ist perfekt zum Streamen, Notizen machen, Mails schreiben und Co. geeignet und ist mit 64 GB Speicherplatz ausgestattet. Angetrieben wird es von einem Snapdragon 720G Prozessor und 4 GB RAM.

Und wenn du eher auf der Suche nach einem Wearable von Samsung bist, empfehlen wir dir einen Blick auf die Galaxy Watch6 (40 mm). Die Smartwatch kommt ursprünglich von einem UVP in Höhe von 319 Euro, ist jetzt bei MediaMarkt aber rund 130 Euro reduziert. Dadurch zahlst du nur noch 191 Euro für die smarte Armbanduhr. Wir haben die Watch6 ebenfalls bereits getestet und waren insbesondere von dem Display und den umfangreichen Gesundheitsfunktionen begeistert.