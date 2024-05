Pixel 8 im Hammer-Angebot bei MediaMarkt: So sicherst du dir einen 20-GB-Tarif gratis

Bei MediaMarkt kannst du dir jetzt ein Google Pixel 8 mit Tarif richtig günstig sichern. Genauer gesagt, bekommst du hier rechnerisch sogar noch einen Tarif gratis. Das Smartphone schnappst du dir mit 128 GB internem Speicherplatz und in den Farben Obsidian, Hazel oder Rose gerade für nur 19,99 Euro im Monat. Dazu holst du dir einen 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz. Wir rechnen den Deal für dich durch.

Gratis Tarif zum Smartphone? So rechnet sich der Deal

Du zahlst hier monatlich 19,99 Euro für den Tarif und einmalig 39 Euro für das Gerät. Hinzu kommen noch 39,99 Euro als Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand. Dafür erhältst du das Google Pixel 8 und den Vodafone green LTE Tarif von Freenet. Dieser bietet dir 20 GB Datenvolumen, eine Download-Bandbreite von bis zu 50 MBit/s und Zugang zum LTE-Netz von Vodafone. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind ebenfalls Teil des Vertrags. Bringst du deine alte Rufnummer mit, erhältst du obendrein einen Wechselbonus von 50 Euro, wenn du mit deiner neuen SIM-Karte eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 sendest.

Doch wie genau gibt es den Tarif jetzt gratis? Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Angebot Gesamtkosten in Höhe von 513,70 Euro an. Zum Vergleich: Das Pixel 8 kostet im Netz aktuell mindestens 547 Euro. Die Kombi aus Tarif und Smartphone ist bei MediaMarkt also sogar billiger als das Handy einzeln! Dadurch gibt es den 20-GB-Vertrag rechnerisch tatsächlich komplett gratis zum Pixel 8.

→ Jetzt zuschlagen!

Bedenke allerdings, dass bei diesem Angebot ab dem 25. Monat der Preis auf 36,99 Euro monatlich steigt. Eine rechtzeitige Kündigung solltest du also unbedingt in deinem Kalender eintragen.

Pixel 8 – Darum lohnt sich das Google-Handy

Das Google Pixel 8 kann mit einem ausgezeichneten Kamera-Set-up, einer langen Akkulaufzeit, dem hellen 120-Hz-Display und einer guten Alltags-Leistung des Tensor-G3-Prozessors glänzen. Google verspricht außerdem bis zu sieben Jahre lang Android- und Sicherheitspatches. Bei uns im Test konnte das Pixel 8 daher ebenfalls absolut überzeugen. Wenn du noch mehr über das Smartphone erfahren möchtest, findest du hier auch alle weiteren Infos zum Google-Handy.