Aldi: Luxus E-Bike zum Traumpreis kaufen

Immer mal wieder tauchen bei Lidl oder anderen Discountern oder auch in Baumärkten E-Bikes für unter 1.000 Euro auf. Die Ausstattung dieser Räder ist aber oft auf einem eher mäßigen Niveau. Anders sieht es bei einem Deal aus, der jetzt im Onlineshop von Aldi an den Start gegangen ist. Denn dort kannst du jetzt das Luxus City E-Bike Genießer 5.3 (2024er Modell) von Prophete zum Sonderpreis kaufen – um satte 37 Prozent im Preis reduziert.

Modernes City E-Bike bei Aldi kaufen

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass es sich um ein Pedelec handelt, das mit einer robusten Verarbeitung punkten kann. Hinzu kommt, dass der Lithium-Ionen-Akku in den Rahmen integriert und somit nicht sichtbar ist. Ferner kann er mit einer besonders hohen Kapazität punkten. Beachtliche 630 Wh stehen zur Verfügung, was unter optimalen Bedingungen für eine elektrische Trittunterstützung über den Mittelmotor auf einer Strecke von mehr als 200 Kilometern reichen soll.

Natürlich fehlt es auch an hydraulischen Scheibenbremsen für einen schnellen Stand und einer 7-Gang-Nabenschaltung nicht. Selbst eine praktische Pannenstopp-Bereifung (28 Zoll) ist ab Werk montiert. Ebenso ein Gepäckträger. Und am TFT-Farbdisplay, das unter anderem über Ladestatus, gefahrene Kilometer und Geschwindigkeit informiert, findest du auch einen USB-C-Anschluss, um etwa ein am Lenker montiertes Smartphone während einer Radtour mit Strom versorgen zu können.

Rahmenhöhe: 48 Zentimeter

Mittelmotor (100 Nm) mit Schiebehilfe

einstellbare Federgabel

LED-Scheinwerfer + Rücklicht mit Bremsfunktion

Gewicht: 28 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Prophete Luxus City E-Bike Genießer 5.3

Bezahlung auch in Raten möglich

Kaufen kannst du das E-Bike mit Tiefeinstieg ab sofort exklusiv im ALDI ONLINESHOP. Statt des eigentlich empfohlenen Verkaufspreises in Höhe von knapp 3.500 Euro werden nur 2.199 Euro fällig. Einmalig kommen noch 45,90 Euro Versandkosten hinzu, weil die Zustellung nach Terminabsprache per Spedition zu dir nach Hause erfolgt. Den fälligen Gesamtpreis in Höhe von knapp 2.245 Euro kannst du übrigens auch in drei zinsfreien Raten in Höhe von 748,30 Euro über den Zahlungsdienstleister Klarna bezahlen.