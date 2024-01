Kompakt, laut & unglaublich preiswert: JBL Bluetooth-Box 45 Prozent günstiger bei MediaMarkt

Wer sowohl für zu Hause als auch unterwegs eine starke Bluetooth-Box sucht, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. MediaMarkt haut im Rahmen seiner großen Gutscheinheft-Aktion jetzt nämlich den JBL Charge Essential 2 Lautsprecher für lediglich 88 Euro raus. Neben dem günstigen Preis punktet das Gerät insbesondere natürlich auch mit dem gewohnt starken Sound der JBL-Geräte. Was die Bluetooth-Box sonst noch alles drauf hat und wie sich das Angebot im Preisvergleich schlägt, erfährst du hier.

Mit starkem Klang & Akku: Eine top Bluetooth-Box zum kleinen Preis

Ein satter Sound im kompakten Format – das verspricht die JBL Charge Essential 2 Bluetooth-Box. Und in beiden Punkten weiß der Speaker vollends zu überzeugen. Für den Klang sind dabei ein Racetrack-Treiber, ein separater Hochtöner sowie zwei JBL Passivradiatoren an Bord. Dadurch wird dir ein klarer Sound mit tiefen und satten Bässen geliefert, der sich keinesfalls hinter größeren Geräten verstecken muss. Dein Smartphone verbindest du natürlich wie gewohnt via Bluetooth mit dem Lautsprecher.

Das geringe Gewicht von nur 930 Gramm macht den Speaker außerdem zu einem idealen Begleiter für entspannten Musikgenuss oder die nächste Outdoor-Party. Apropos: Vor plötzlichem Regen oder einem verschütteten Getränk musst du bei der JBL Charge Essential 2 Bluetooth-Box keine Angst haben. Der Speaker ist nach IPX7 gegen Wasser geschützt. Somit eignet sich das Gerät ebenso ideal für den nächsten Sommer-Urlaub am Strand.

Dank des kompakten Designs hast du den Speaker auf Wunsch immer mit dabei

Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket vom starken Akku. Mit einer Laufzeit von bis zu 20 Stunden hält die Bluetooth-Box nämlich äußerst lange durch. Anschließend lädst du den Lautsprecher via USB-C innerhalb von vier Stunden wieder voll auf. Ebenfalls cool: Du kannst die Bluetooth-Box dank einer integrierten Powerbank ebenso zum Aufladen deines Smartphones verwenden. Dadurch macht die Party auch nicht vor einem leer gehenden Handy Halt.

→ JBL Charge Essential 2 Bluetooth-Box für 88 Euro

Nicht nur der beste Preis im Netz: Sicher dir zusätzlich diesen coolen Vorteil

MediaMarkt streicht während der Gutscheinheft-Aktion – welche übrigens noch bis zum 14. Januar läuft – satte 45 Prozent vom UVP der Bluetooth-Box. Dadurch zahlst du für den JBL Charge Essential 2 Speaker momentan nur noch 88 Euro. Ein Blick auf den Preisvergleich von guenstiger.de zeigt: Kein anderer Anbieter im Netz kann diesen Preis schlagen! Generell gab es das Gerät scheinbar zuvor noch nie günstiger.

Doch nicht nur das: Zusätzlich kannst du auch noch von einem weiteren Vorteil profitieren. MediaMarkt schenkt dir als myMediaMarkt-Kunde beim Kauf des Aktionsprodukts on top nämlich noch ganze 2.024 Extra-Punkte. Diese können ab bestimmten Meilensteinen gegen Coupons eingetauscht werden, um bei künftigen Einkäufen zu sparen. Ein cooles Extra, das du definitiv mit abgreifen solltest. Die Registrierung bei myMediaMarkt ist ohnehin komplett kostenlos und liefert dir immer wieder coole Vorteile. Aktuell profitierst du bei der Gutscheinheft-Aktion beispielsweise teilweise von starken Extra-Rabatten.