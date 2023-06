Kaum möglich: Dieses Notebook mit 16 GB RAM gibt’s jetzt zum besten Preis aller Zeiten

Bei dem Angebots-Produkt handelt es sich um das Notebook mit dem eingängigen Namen „15s-fq5057ng“ von HP. Das bietet eine große Arbeitsfläche und eine starke Ausstattung für die beste Performance im Alltag. Was der Laptop alles draufhat und wie gut das Angebot ist, klären wir in diesem Deal.

HP-Notebook zum besten Preis Allerzeiten: So gut ist das Angebot

Wer die Produktseite aufruft, sieht zunächst den Preis von 598 Euro für das HP-Notebook – bereits ein guter Deal für die gebotene Ausstattung. Richtig gut wird das Angebot aber erst durch den zusätzlichen Kassenrabatt in Höhe von 50 Euro. Der wird dir abgezogen, wenn du das Notebook in den Einkaufswagen legst und bestellst. Dann stehen nur noch 548 Euro auf der Rechnung. Und das ist der günstigste Preis, seit der Laptop auf dem Markt ist. Zu erkennen ist das im historischen Preisverlauf (siehe unten).

Laptop mit top Ausstattung: Die Highlights des Geräts

Aber was bekommst du nun eigentlich für dein Geld? Das HP-Notebook „15s-fq5057ng“ ist ein hervorragender Begleiter für den Arbeitsalltag in Schule, Uni oder Büro. Für kleine Games oder Streaming am Abend eignet es sich aber auch allemal. Wer hohe Grafik- und Leistungsanforderungen hat, stößt hiermit allerdings an seine Grenzen. Also: Fotos bearbeiten – ja. Videos bearbeiten, 3D-Design und die neuesten Games in hoher Qualität spielen – eher nicht.

So sieht das HP-Notebook aus

Der Bildschirm des Notebooks bietet eine große Fläche von 15,6 Zoll, auf der auch parallel geöffnete Fenster kein Problem sind. Dieser löst in Full HD auf und bietet eine Bildwiederholrate von 60 Hz und stellt somit alle Inhalte gut dar. Schnelle Bewegungen in Videos zeigt jedoch ein 90- bis 120-Hz-Display flüssiger an. Im Gehäuse steckt außerdem ein Intel Core i5 Prozessor, der für ordentlich Leistung sorgt. Unterstützt wird er von 16 GB RAM – Anwendungen dürften sich hiermit daher problemlos gleichzeitig nutzen lassen. Dazu packt HP noch eine große SSD-Festplatte mit 512 GB Speicherplatz für all deine Fotos, Videos und Programme. Die SSD sorgt dabei auch dafür, dass der Rechner schnell hochfährt und Programme ohne große Ladezeiten starten. Für die grafische Darstellung setzt man auf eine Intel Iris Xe Grafikkarte.

Der Akku bringt dich dazu mit rund 7,5 Stunden Laufzeit gut durch den Tag. Möchtest du einen ganzen Arbeitstag mit dem Notebook arbeiten, solltest du aber zwischendurch das Stromkabel anschließen. Cool ist aber: Mit HP Fast Charge lädst du das Notebook in rund 45 Minuten auf 50 Prozent auf. Nach kurzer Zeit an der Steckdose kannst du dann schon wieder weiter im Akkubetrieb arbeiten. Das Notebook wird darüber hinaus mit Windows 11 ausgeliefert und ist somit auch auf dem neuesten Software-Stand.