Großer 65 Zoll 4K-TV jetzt unter 700 Euro: Ein Detail bringt Testnote 1,5

MediaMarkt „schenkt dir die Mehrwertsteuer“ und sorgt so für zahlreiche Hammer-Angebote! Insbesondere im Entertainment– und Heimkino-Bereich kannst du durch den Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent massiv sparen. Uns ist dabei vor allem der Philips 65PUS8108/12 4K-TV ins Auge gesprungen. Mit seiner ordentlichen Größe, der optimalen Bilddarstellung sowie den coolen Ambilight-Funktionen holst du dir so ein absolutes Top-Gerät in deine Wohnung. Und auch der Preis kann sich sehen lassen: Nach Abzug des Mehrwertsteuer-Rabatts stehen hier nämlich nur noch 672,26 Euro auf der Rechnung. Keine 700 Euro mehr für einen echt großen und vielseitigen Fernseher, der dir obendrein kostenlos geliefert wird.

65 Zoll Ambilight-Riese: Das bietet dir der große 4K-TV

Mit diesem Philips Ambilight 4K-TV für 672,26 Euro stellst du dir wirklich einen Riesen in dein Wohnzimmer. Der Fernseher misst 65 Zoll, was einer massiven Bildschirmdiagonale von 164 cm entspricht. Gleichzeitig soll dir das Gerät aber natürlich auch ein hervorragendes Bild liefern. Hier weiß der 4K-TV zum Glück ebenfalls zu überzeugen. Die UHD-Auflösung mit satten Farben und tiefen Kontrasten sowie die gängigen HDR-Formate sorgen bei dem Philips-Gerät für exzellente Bilder. On top bietet dir der Smart-TV noch Bildverbesserungsfunktionen, wodurch die Inhalte fortlaufend optimiert werden. Die Bildwiederholungsfrequenz 60 Hz ist ebenso ordentlich und insbesondere fürs alltägliche Fernsehen absolut ausreichend.

Geheimtipp: Hier bekommt der TV die Note 1,5 im Test

Ein großer Vorteil gegenüber anderen UHD-Fernsehern ist aber vor allem das Ambilight-Feature. Philips setzt bei seinen 4K-TVs nämlich auf rückseitig verbaute LEDs, welche für ein einzigartiges Fernseh-Erlebnis sorgen. So können sich die Lichter beispielsweise den Inhalten auf dem TV anpassen. Generell sorgt die Ambilight-Technologie dafür, dass dein Fernseher noch größer wirkt – wodurch du mit dem 65 Zoll Riesen wirklich für Heimkino-Feeling in deinem Wohnzimmer sorgst. Philips setzt bei diesem Modell übrigens auf ein dreiseitiges Ambilight.

Das sorgt bei der Stiftung Warentest übrigens für eine echte Top-Note in der Unterdisziplin „Vielseitigkeit“. Ambilight und Co. hieven den Philips 65PUS8108/12 dort auf die Spitzennote 1,5 (Test hinter Paywall). Da der Ton die Tester weniger überzeugte, reicht es insgesamt nicht zu einem Spitzenergebnis (Sound-Enthusiasten sollten wohl mit einer Soundbar aushelfen). Mit einer 2,2 beim Bild ist der Fernseher für ein Modell mit LED-Technik der nun unter-700-Euro-Klasse aber ein echter Geheim-Tipp unter den großen Bildschirmen.

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von der Vielzahl an Anschlüssen, die dir zur Verfügung stehen. Neben drei HDMI-Steckern (einer davon mit eARC und VRR) gibt’s noch zwei USB-Slots, einen digitalen Audioausgang sowie einen Kopfhöreranschluss. Selbstverständlich kannst du den 4K-TV auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen.

Mehrwertsteuer-Rabatt sorgt für den aktuellen Bestpreis im Netz

Technisch und optisch weiß der 4K-TV von Philips also wirklich vollends zu überzeugen. Doch wie steht es um den Preis? Zunächst strahlt dir bei MediaMarkt ein Preisschild von 799,99 Euro entgegen, was bereits einem Rabatt von 27 Prozent auf den UVP entspricht. Bis zum 30. Oktober (8:59 Uhr) schenkt dir der Elektromarkt jedoch on top noch die Mehrwertsteuer, wodurch du den Ambilight-Fernseher weitere 15,966 Prozent billiger bekommst. Dadurch stehen schlussendlich nur noch 672,26 Euro für den 4K-TV auf der Rechnung. Geliefert wird er trotz Übergröße und mehr als 20 Kilogramm kostenfrei. Günstiger gibt’s den Fernseher aktuell bei keinem anderen Anbieter im Netz! Der Mehrwertsteuer-Anteil (127,73 Euro Rabatt) wird dabei erst im Warenkorb abgezogen.

Jetzt weiterlesen Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Diese Hochkaräter sind jetzt wirklich günstig