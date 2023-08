Galaxy S22 unschlagbar günstig: Tarif-Schnäppchen bei MediaMarkt

Obwohl es mit dem Galaxy S23 schon einen hochwertigen Nachfolger gibt, kann es sich immer noch lohnen, zum Galaxy S22 zu greifen – vor allem, wenn man einiges sparen möchte! Bei MediaMarkt gibt es jetzt nämlich gleich zwei absolute Schnäppchen-Tarife mit dem Samsung-Gerät, bei dem du zunächst nur 2 Euro für das Galaxy S22 zahlst. Wir stellen dir die Angebote vor.

Die Schnäppchen-Tarife von O2 und der Telekom zum Galaxy S22

Wie bereits erwähnt, gibt es momentan gleich zwei Tarif-Schnapper rund um das Galaxy S22 bei MediaMarkt – und bei beiden Angeboten zahlst du nur 1,99 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) für das Smartphone!

Den Anfang macht der green LTE 10 GB Tarif im Netz der deutschen Telekom für monatlich 19,99 Euro. Zusätzlich zu den 10 GB LTE-Datenvolumen – bei dem du mit einer Bandbreite von bis zu 25 MBit/s im besten Netz Deutschlands unterwegs bist – gibt es hierbei noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Für SMS fallen hingegen extra Kosten an. Neben den insgesamt 6,94 Euro für das Galaxy S22 samt Versand, musst du noch mit einem Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro rechnen.

→ Galaxy S22 mit 10 GB Telekom-Tarif & Telefon-Flat für monatlich 19,99 Euro

Auch ein Blick auf den O 2 -Tarif zum Galaxy S22 lohnt sich. Ebenfalls für 19,99 Euro im Monat werden dir hier sogar 13 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich bist du mit der maximalen Bandbreite von 50 MBit/s grundsätzlich schneller unterwegs. Neben einer Telefon-Flat gibt’s hier außerdem noch eine SMS-Flat. EU-Roaming ist ebenso inklusive. Insgesamt wird dir hier also mehr geboten. Vor allem, wenn du öfter SMS verschickst, lohnt sich der O 2 -Tarif eindeutig mehr. Der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro fällt jedoch auch hier an.

→ Galaxy S22 mit 13 GB O2-Tarif & Allnet-Flat für monatlich 19,99 Euro

Preis-Check: So rechnen sich die Tarif-Angebote

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du im Bundle mit dem Galaxy S22 bei beiden Tarif-Angeboten rund 526 Euro. Dabei handelt es sich um waschechte Schnäppchen, immerhin kostet allein das Samsung-Handy im Netz bereits rund 519 Euro oder mehr. So gesehen zahlst du für die Tarife über die 24 Monate also nur rund 7 Euro zusätzlich. Während dir der O 2 -Tarif mit 3 GB mobilen Daten extra sowie einer zusätzlichen SMS-Flat insgesamt mehr bietet, punktet die Telekom-Option mit dem starken Netz des beliebten Anbieters.

Galaxy S22 – Immer noch ein Top-Smartphone

Auch wenn der Release des Galaxy S22 schon über ein Jahr her ist, liefert dir Samsung mit dem Smartphone immer noch ein tolles Gesamtpaket. Bereits auf den ersten Blick punktet das Handy etwa mit der kompakten Größe rund um das schicke 6,1 Zoll große AMOLED-Display samt 120 Hz. Doch auch die Leistung im Alltag kann sich dank des Samsung Exynos 2200 Prozessors mit 8 GB RAM absolut sehen lassen. In unserem Test zählten diese beiden Punkte auch zu unseren persönlichen Highlights des Samsung-Smartphones.

Samsung Galaxy S22 Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einem tollen Kamerasystem, dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68 sowie 5G, NFC und Bluetooth 5.2. Als Speicher stehen dir 128 GB zur Verfügung. Abstriche musst du lediglich beim Akku machen, welcher mit einer Kapazität von 3.700 mAh nicht allzu groß ausfällt.