E.ON: Smarte Wallboxen bis zu 298 Euro günstiger – nur für kurze Zeit

Wer ein E-Auto fährt, macht sich in aller Regel Gedanken über die beste Lademöglichkeit seines Stromers. Unterwegs nutzen viele Fahrer spezielle Ladestationen, doch die sind mancherorts nur selten zu finden. Deshalb lohnt es sich, das E-Auto möglichst zu Hause aufzuladen, wo es ohnehin viele Stunden steht. Die Aufladung über die gewöhnliche Haushaltssteckdose ist dabei allerdings keine gute Wahl. Denn das dauert nicht nur wesentlich länger, sondern kann auch gefährlich sein.

Stattdessen ist eine Wallbox eine sehr viel bessere Alternative. Denn darüber lädst du dein E-Auto bis zu fünfmal so schnell, wie an einer Haushaltssteckdose und du brauchst dich auch nicht vor Überhitzung oder Kabelbränden sorgen. Bis zum 24. April bekommst du zwei smarte Wallboxen von E.ON deutlich reduziert.

E-Auto per Wallbox laden: sicher, schnell und smart

Eine Wallbox allein macht das Aufladen eines E-Autos bereits deutlich komfortabler. Die smarten Wallboxen von E.ON sind jedoch noch praktischer. Denn sie lassen sich bequem per App steuern und der Ladevorgang lässt sich dadurch einfach kontrollieren. Im Angebot ist die E.ON Drive vBox smart mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW sowie die E.ON Drive eBox smart mit bis zu 22 kW Ladeleistung.

Bis zu 298 Euro günstiger: Wallbox bei E.ON nur noch für kurze Zeit im Angebot

Bis zum 24. April sparst du beim Kauf der E.ON Drive vBox smart 130 Euro und bekommst sie so für 619 Euro. Die smarte Wallbox lässt sich per LAN oder WLAN verbinden und mit der E.ON Drive App steuern. Sie ist für Garagen und die Installation in Außenbereichen geeignet. Außerdem praktisch: Die Wallbox lässt sich via RFID freischalten. Mit den zwei mitgelieferten RFID-Karten kannst du die Ladefreigabe starten – dadurch kann nicht jeder sein E-Auto an deiner Wallbox aufladen und du bist vor Stromdieben geschützt. Die Wallbox wird ohne Ladekabel geliefert und die Installation muss von einem Elektriker durchgeführt werden.

Die zweite Wallbox aus dem aktuellen Angebot ist die E.ON Drive eBox smart. Diese ist bis zum 24. April sogar 298 Euro günstiger und kostet somit nur noch 949 Euro. Die Wallbox lädt dein E-Auto mit bis zu 22 kW Ladeleistung – und daher noch schneller – auf. Sie lässt sich ins WLAN-Netz einbinden und mittels eCharge+ App praktisch steuern.