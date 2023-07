Dieses Samsung-Notebook ist perfekt für Uni oder Home-Office: Hier ist es günstig zum Tarif

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen es nur ein Smartphone zusammen mit einem Mobilfunktarif gab. Mittlerweile locken die Anbieter mit Bundles samt Spielkonsole, Fernseher und Co. Bei Blau gibt’s das Galaxy Book2 Go 5G von Samsung gerade zusammen mit einem 10- oder 15-GB-Tarif. Hier findest du alle Infos zum Deal – und das haben Notebook und Tarif zu bieten.

Galaxy Book 2 Go: Das kann das Samsung-Notebook

Das Samsung Galaxy Book 2 Go ist ein leichtes und tragbares Notebook, das mit Windows 11 Home und einem Snapdragon 7c+ Gen 3-Prozessor ausgeliefert wird. Es hat ein 14 Zoll FHD-LED-Display, 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz. Das Galaxy Book2 Go 5G wiegt etwa 1,44 Kilogramm und lässt sich damit auch gut in einer Tasche oder einem Rucksack transportieren. Außerdem hat es eine ausdauernde Akkulaufzeit mit einer Kapazität von 42,3 Wh. Dadurch kannst du mit einer Ladung bis zu 20 Stunden lang Videos wiedergeben. Sollte der Akku doch einmal frühzeitig leer gehen, sollte er dank des mitgelieferten Schnellladegeräts in nur 30 Minuten für bis zu weitere 8 Stunden Nutzung Power haben.

Das Galaxy Book2 Go (128 GB) ist eine gute Wahl für Nutzer, die ein leichtes und portables Notebook suchen, das mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet ist. Die lange Akkulaufzeit macht es zudem zu einem perfekten Begleiter für lange Arbeitstage oder (Dienst-)reisen.

Der Tarif zur Hardware

Bei den Tarifen kannst du dich zwischen einem 10-GB- und einem 15-GB-Tarif entscheiden. Bei beiden surfst du im LTE-Netz mit bis zu 50 MBit/s. Außerdem kannst du dank einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Beide Tarife sind somit eine gute Wahl für alle, die viel telefonieren, surfen und im Ausland unterwegs sind. Auch wenn 10-GB-Datenvolumen bereits für die meisten Nutzer ausreichen sollte, bietet der 15-GB-Tarif noch einmal ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nun hast du die Qual der Wahl: 10 GB kosten monatlich 29,99 Euro und 15 GB kosten 31,99 Euro im Monat. In beiden Fällen kommen einmalig 23,99 Euro hinzu (Hardware- und Versandkosten). Ein Anschlusspreis fällt nicht an. So streckst du die Kosten für das Notebook auf die zwei Jahre Vertragslaufzeit und kommst vergleichsweise günstig an Tarif und Gerät. Wirklich lohnenswert ist es also dann, wenn du für beides Bedarf hast.