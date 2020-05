Wir haben uns durch die Tagesangebote bei Amazon geschlagen und zeigen, welche Deals heute verfügbar sind.

Galaxy S10e bei Amazon zum Bestpreis

Das Samsung Galaxy S10e war in den zurückliegenden Monaten eines der gefragtesten Handys überhaupt. Zuletzt war es aber lange Zeit nicht mehr wirklich im Angebot. Das ändert sich jetzt: Amazon verkauft das Samsung S10e für 499 Euro und damit klar zum aktuellen Bestpreis.

An ein Black-Friday-Angebot der Telekom (damals nur über die Hotline für 444 Euro) kommt der Deal nicht heran, aber ansonsten ist das Angebot sichtlich gut. Der nächst günstige Händler steigt erst bei über 560 Euro in den Preiskampf ein. Vorteil beim Amazon-Kauf: Du erhältst sogar 3 anstatt sonst nur 2 Jahre Hersteller-Garantie.

Samsung Galaxy S10e (DUOS) Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 5,8 Zoll, 1.080 x 2.280 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4872x3248 (15,8 Megapixel) Akku 3.100 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 150 g Farbe Einführungspreis 6 / 128 GB: 749 € Marktstart 8. März 2019

Das Galaxy S10e hatte 2019 insbesondere seine Fans, weil es die wichtigsten Flaggschiff-Features der S10-Reihe für einen günstigen Preis anbietet. Dazu kommt, dass es als einziges Modell der Reihe nicht mit den umstrittenen Edge-Kanten, also einem zu den Seiten gebogenen Display, ausgestattet ist. (Preisvergleich)

SodaStream mit 2 Glaskaraffen und Trinkgläsern

Wassersprudler von SodaStream waren lange Zeit eher so ein 90er-Jahre-Ding. Mit der Einführung des Systems für Glasflaschen erlebt SodaStream eine Art Revival. Bei Amazon ist jetzt das Paket SodaStream Crystal 2.0, also der Wassersprudler, ein Kohlensäure-Zylinder und 2 Glaskaraffen für 99 Euro im Angebot. On Top gibt es eine Auswahl an Sirup-Proben und zwei Trinkgläser im Stil der Glaskaraffen.

Saugroboter von iRobot, Neato, Ecovacs

Auch Saugroboter sind nützlicher Helferlein im (smarten Zuhause) und sehr gefragt. Oft ersetzen sie zwar nicht die komplette staubbehaftete Hausarbeit, aber doch einen großen Teil davon. Bei Amazon sind diese Modelle im Angebot:

Du siehst, Saugroboter sind in Preisklassen unter 200 Euro erhältlich und kein verschrienes 1.000-Euro-Produkt.

Amazon-Tablet Fire HD 8

Das Amazon Fire HD 8 wird abverkauft. Kaum ist das neue Tablet da, gibt es die ältere Version viel günstiger, heißt: für 69,99 Euro. Mit 40 Euro Rabatt lässt sich das Angebot also durchaus sehen. Das 32-GB-Tablet eignet sich insbesondere zum Streamen oder Surfen nebenbei im Wohnzimmer. Der Akku soll 12 Stunden lang halten, das HD-Display ist auf den 8 Zoll Displaydiagonale ausreichend – insbesondere bei dem Preis.

Das Tablet kann zudem per Alexa-Sprachsteuerung bedient werden und ist somit passend für ein Amazon-gesteuertes Smart Home.

JBL-Speaker im Tagesangebot ab 36 Euro, 50 Prozent auf Bosch

Weitere Angebote des Tages in der Kurzübersicht:

