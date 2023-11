congstar: Sensationelle Kracher-Angebote zum Black Friday

Entscheidest du dich im Rahmen der Black Friday Aktion für die congstar Allnet Flat M, darfst du dich auf einen Handytarif mit besonders viel LTE-Datenvolumen im Netz der Deutschen Telekom freuen. Für 22 Euro pro Monat kannst du dir satte 44 GB Datenvolumen sichern. Du kannst es mit bis zu 50 Mbit/s versurfen. Optional ist es möglich, auch das 5G-Netz der Telekom zu nutzen. Das kostet 5 Euro Aufpreis pro Monat.

congstar vervierfacht das monatliche Inklusivvolumen

Wie gut dieser Deal tatsächlich ist, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass in diesem Tarif regulär nur 10 GB Datenvolumen pro Monat inklusive sind. Du kannst also ein mehr als vierfach höheres Datenvolumen zum gleichen Preis nutzen. Neben einer Internet-Flat ist auch eine Sprach- und SMS-Flat in alle deutschen Netze über die monatliche Grundgebühr abgedeckt.

Und: Das Angebot gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für alle Bestandskunden von congstar. Sie können zum Beispiel über die congstar-App oder auch im Handel auf das Aktionsangebot wechseln. Wer schon immer über einen Tarifwechsel nachgedacht hat, hat jetzt eine besonders attraktive Möglichkeit dazu.

Bessere Konditionen auch bei der Allnet Flat S Extra

Ebenfalls verbessert wird der Tarif congstar Allnet Flat S Extra. Hier erhöht sich das monatlich gewährte LTE-Datenvolumen von regulär 8 auf 15 GB. Zudem senkt congstar den monatlichen Grundpreis. Statt regulär 17 Euro zahlen alle Besteller nur 15 Euro pro Monat. Im Downstream sind in diesem Tarif bis zu 25 Mbit/s möglich. Sollen es bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz der Telekom sein, kannst du auch hier die passende 5G-Option für 5 Euro Aufpreis monatlich buchen.

Die Mindestvertragslaufzeit liegt in beiden Tarifen wahlweise bei zwei Jahren oder auf Wunsch auch für ein hohes Maß an Flexibilität bei nur einem Monat. Besonders attraktiv: Eine Einrichtungsgebühr fällt im Rahmen der Black Friday Aktion grundsätzlich nicht an. Dadurch sparst du noch einmal bis zu 35 Euro. Und: Bleibst du congstar als Kunde treu, erhöht sich das monatliche Datenvolumen alle zwölf Monate automatisch. Im Tarif congstar Allnet Flat M jedes Jahr um 5 GB, im Tarif congstar Allnet Flat S Extra jedes Jahr um 1 GB.

Hammer-Angebot: Samsung Galaxy A54 5G für 121 Euro

Und für alle, die auf der Suche nach einem neuen Handy sind, gibt es ebenfalls einen starken Deal. Entscheidest du dich bis zum 27. November für die congstar Allnet Flat M mit 24 Monaten Laufzeit, kannst du dir nämlich das Samsung Galaxy A54 5G mit 128 GB Speicherplatz zum Top-Preis sichern. Über zwei Jahre zahlst du für das Smartphone parallel zu deinem neuen Handytarif monatlich nur 5 Euro zuzüglich 1 Euro einmalige Anzahlung. In Summe musst du für das Handy also nur 121 Euro bezahlen. Ein echter Top-Preis. Denn in anderen Webshops werden derzeit in der Regel 340 Euro und mehr fällig.