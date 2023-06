Bosch Akku-Sauger zum halben Preis: Top-Gerät mit 60 Minuten Laufzeit

Bosch steht für Qualität Made in Germany und liefert so auch äußerst hochwertige Akku-Sauger. Otto hat aktuell einen solchen im Angebot: Bis zum 20. Juni zahlst du dank eines Rabatts von 50 Prozent nur noch 299 Euro (plus 2,95 Euro Versandkosten) für den Bosch Unlimited Serie 6 Akku-Sauger. Kein anderer Anbieter im Netz kann diesen Preis schlagen! Das Gerät überzeugt dabei insbesondere mit einer hervorragenden Akku-Laufzeit: Dank des mitgelieferten Ersatz-Akkus reinigst du deine Wohnung nämlich ganze 60 Minuten am Stück.

Das „starke Leichtgewicht“ von Bosch: Flexibler Akku-Sauger mit hoher Saugleistung

Im Angebot für 299 Euro ist dabei der Bosch Unlimited Serie 6 (BLS612BLCK) Akku-Sauger mit zwei Akkus, einem Hygiene-Filter sowie einer Ladestation und diversen Aufsätzen. Zum Einsatz kommt dabei primär die AllFloor Power Düse. Wie der Name schon sagt, sorgt diese für eine gründliche Reinigung aller Bodenarten. Du musst also beim Reinigen von Teppichen, dem Parkettboden oder Fliesen nicht extra noch den Aufsatz wechseln. Selbst die Decke kannst du dank des langen Rohrs problemlos erreichen. Für eine stets ordentliche Saugleistung sorgt dabei der bürstenlose Motor mit 54.000 Umdrehungen, der über zwei Leistungsstufen reguliert werden kann. Besonders cool: Bosch verspricht beim Kauf des Akku-Saugers eine zehnjährige Motorgarantie. Alle Infos dazu findest du auf dieser Seite.

Selbstverständlich stehen dir aber auch noch spezielle Aufsätze für alle anderen Einsatzgebiete zur Verfügung. So nutzt du etwa die 2-in-1 Polsterdüse mit Möbelpinsel für die gründliche Reinigung deiner Couch oder anderer Möbel. Wer gerne sein Auto auf Vordermann bringt, funktioniert das Bosch-Gerät blitzschnell zum Handstaubsauger um und ist somit noch flexibler unterwegs. In Kombination mit der langen, flexiblen Fugendüse reinigst du wirklich jede Ritze in deinem Auto.

Leicht und kompakt: Als Handgerät bist du mit dem Akku-Sauger äußerst flexibel

Die tolle Flexibilität und Handhabung wird auch durch das geringe Gewicht des Geräts verstärkt. So bringt der Sauger samt Rohr und Düse gerade einmal 2,3 kg auf die Waage, während der Akku-Sauger als Handgerät sogar nur 1,4 kg wiegt. Kein Wunder, dass Bosch diesen Sauger als „starkes Leichtgewicht“ bezeichnet. Wenn du mit dem Saugen fertig bist, kannst du das Gerät samt Zubehör übrigens platzsparend in der Wandhalterung aufbewahren.

Tolle Akku-Laufzeit & leichte Reinigung

Ein absolutes Highlight bei dem Bosch Unlimited Serie 6 Akku-Sauger ist aber definitiv die lange Akku-Laufzeit. Lass dich dabei von den angegebenen 30 Minuten nicht abschrecken. Denn während du bei anderen Saugern nach aufgebrauchtem Akku lange warten musst, bis du weiter saugen kannst, tauschst du hier nach 30 Minuten einfach den Akku aus. Im Lieferumfang sind nämlich gleich zwei Akkus mit je 30 Minuten Laufzeit enthalten, wodurch du deine Wohnung satte 60 Minuten am Stück reinigen kannst. Der Akku-Wechsel geht dabei im Handumdrehen und sorgt für quasi pausenloses Saugen.

Doch nicht nur die beiden Akkus sparen Zeit. Auch die Reinigung des Geräts selbst geht leicht von der Hand. So kannst du die EasyClean Bürstenrolle problemlos entfernen, reinigen und direkt wieder einsetzen. Gleichzeitig lässt sich auch der beutellose Staubauffangbehälter per Knopfdruck und leichtem Klopfen blitzschnell entleeren – ohne, dass du selbst mit dem Staub in Berührung kommen musst. Ein Kritikpunkt ist dabei jedoch das geringe Behälter-Volumen von lediglich 0,3 Liter. Dies wird aber durchaus durch die fixe Entleerung ausgeglichen.

Bosch-Gerät die Hälfte billiger: Ein toller Deal?

Bei Otto gibt es bis zum 20. Juni einen starken Rabatt von 50 Prozent auf den UVP. Dadurch zahlst du für den Bosch Unlimited Serie 6 Akku-Sauger aktuell nur noch 299 Euro, plus 2,95 Euro Versandkosten. Ein toller Deal, der momentan von keinem anderen Anbieter im Netz geschlagen werden kann. Laut idealo kostete der Sauger dabei zuletzt übrigens noch über 330 Euro – du sparst also nicht nur im Vergleich zum UVP ordentlich.

→ Bosch Unlimited Serie 6 Akku-Sauger für 299 Euro