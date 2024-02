Blumen mal ganz anders: Warum dieses Geschenk überrascht!

Am 14. Februar ist Valentinstag und weltweit verschenken Paare an ihre Liebsten kleine Aufmerksamkeiten oder große Geschenke. Anstelle von herkömmlichen Blumen haben wir hier eine tolle Alternative für dich. Bei Amazon gibt’s aktuell nämlich Blumensträuße im Angebot, die wirklich nie verwelken. Warum? Weil sie aus Legosteinen bestehen! So kommst du für rund 35 Euro etwa an einen Wildblumenstrauß von Lego. Doch auch dieser Bausatz für eine Orchidee ist ein echter Hingucker und eine tolle Geschenkidee. Wir stellen dir die verschiedenen Sets hier genauer vor.

Ein schicker Blumenstrauß, der ewig hält

Bleiben wir doch direkt bei dem Wildblumenstrauß (10313) für 34,99 Euro. Hier bekommst du eine bunte Zusammenstellung von verschiedenen Lego-Blumen. Dabei werden Pflanzen wie Kornblumen, Lavendel, walisischer Mohn, Kuhsalbe, Lederfarn, Gerbera, Rittersporn und Lupinen mit Bausteinen nachempfunden. Um dem Strauß einen persönlichen Touch zu verleihen, kannst du die Blumen frei arrangieren und die Länge der 16 Stiele variieren. Insgesamt besteht das Bauset aus 939 Teilen. Du kannst dabei entscheiden, ob du den Bastelspaß deinen Liebsten am Valentinstag überlässt, oder du den Blumenstrauß vorher schon selbst zusammenbaust und ihn fertig verschenkst. Übrigens: Amazon’s aktueller Angebotspreis von 34,99 Euro ist im Netz momentan ungeschlagen.

→ Lego Wildblumenstrauß (10313) für 34,99 Euro

Die verschiedenen Blumen sehen täuschend echt aus – und verwelken garantiert nie!

Einen weiteren Bestpreis-Deal liefert dir der Versandriese zu diesem Lego Blumenstrauß (10280) für 39,88 Euro. Dieses Set besteht aus 756 Teilen und bildet 15 Stiele mit schönen Blumen wie Rosen, Löwenmäulchen, Mohn, Astern und Gänseblümchen ab. Der bunte Strauß ist ein toller Hingucker und insbesondere mit den Rosen eine tolle Idee für den Valentinstag. Besonders cool: Wenn du dir beide Lego-Sets kaufst, kannst du die Blumen frei miteinander kombinieren und so einen noch größeren Strauß erstellen.

→ Lego Blumenstrauß (10280) für 39,88 Euro

In einer Vase machen sich die Lego-Blumen besonders gut

Weitere Lego-Blumen im Angebot zum Valentinstag

Neben den Blumensträußen gibt es aber auch noch weitere Lego-Blumen passend zum Valentinstag im Angebot bei Amazon. Unsere Empfehlung ist dabei diese Orchidee (10311) für 33,18 Euro. Die weißen Blumen mit Rosa Akzenten sind wirklich hübsch und werden zudem direkt mit einer geriffelten Vase aus Bausteinen geliefert. Generell bekommst du hier 608 Teile, aus denen unter anderem 6 große Blüten sowie 2 frisch geöffnete Blüten entstehen.

→ Lego Orchidee (10311) für 33,18 Euro

Die Lego-Blumen sind nicht nur schick anzusehen, sondern machen auch beim Zusammenbauen Spaß

Ebenfalls im Angebot ist ein Trockenblumengesteck (10314) für 34,87 Euro, sowie eine Sukkulenten Zusammenstellung (10309) für 42,48 Euro.