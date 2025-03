Die Switch OLED ist als Konsole und als Handheld ziemlich beliebt. Zu den vermehrt auftauchenden Angeboten unterhalb von 300 Euro führt natürlich auch die nahende Veröffentlichung der zweiten Generation.

Nichtsdestotrotz ist dieser Deal bei MediaMarkt erstaunlich gut. Andere Händler werden um knapp 40 Euro unterboten. Was dahintersteckt, verraten wir in diesem Artikel.

Switch OLED: Starker Preis – so kommst du dran

Wenn du Mitglied bei myMediaMarkt bist, kannst du dir in einer Sonderaktion den Super-Preis für die Switch OLED sichern. In Zahlen: Statt sonst 319 Euro bekommen eingeloggte Nutzer einen Preis von 255,20 Euro angezeigt. Das ist ein Extra-Rabatt von 20 Prozent und liegt knapp 40 Euro unter dem nächstbesten Preis für die Konsole auf dem Markt. Versandkosten kommen indes nicht hinzu.

Das Angebot gilt nur von Samstagabend bis Montagfrüh – also wirklich nur kurze Zeit. Die Anmeldung zum Loyalty-Programm ist dabei Pflicht, wenn man von den Rabatten profitieren möchte. Das Ganze geht aber zum Glück blitzschnell sowie komplett kostenfrei. Und lohnt sich mit Blick auf die Switch OLED auf jeden Fall.

→ Nintendo Switch OLED für 255,20 Euro (für myMediaMarkt-Mitglieder)

Das Angebot gilt für die OLED-Switch in Weiß und in Neon (Rot/Blau) und wie erwähnt ist es zeitlich bis Montagmorgen (9 Uhr) beschränkt. Zuschlagen können nur eingeloggte Kunden des (kostenlosen) Loyalty-Programms myMediaMarkt.

Darum lohnt sich der Deal trotz nahender Switch 2

Aber mit der kommenden Nintendo Switch 2 stellt sich für manche sicher die Frage: Lohnt sich der Kauf überhaupt noch? Anfang des Jahres hat Nintendo nämlich den Nachfolger der beliebten Konsole samt Teaser-Video angekündigt. Zu sehen sind hier unter anderem neue physische Knöpfe, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten wie USB-C-Ports, ein neigbarer Ständer für das Display und neue Joy-Cons, die nicht mehr in die Konsole gefriemelt, sondern einfach eingesteckt werden. Außerdem prangt der Schriftzug „2025“ auf dem Bildschirm. Heißt also: Die neue Konsole kommt voraussichtlich im Laufe des Jahres.

Warum also noch zur Switch OLED greifen? Ein klarer Vorteil ist der Preis. Zum Marktstart der Switch 2 wird der Einstiegspreis vermutlich deutlich höher liegen – nicht so teuer wie eine PS5 Pro, aber dennoch deutlich über der aktuellen Switch OLED. Ein weiteres Argument: Nintendo hat bestätigt, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Bedeutet, du kannst jetzt schon loszocken und später bei Bedarf auf das neue Modell umsteigen, ohne deine gekauften Games zu verlieren. Obendrein punkten Nintendo-Games in der Regel eh nicht mit Grafik und Co., sondern liefern viel mehr Spielspaß für Groß und Klein.

Wer nicht auf den Release warten will oder einfach sparen möchte, macht mit der aktuellen OLED-Version somit nichts falsch.