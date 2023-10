Beste DSL-Fritzbox: Hier ist sie jetzt super günstig + gratis LED-Lampe

Du brauchst einen neuen Router? Dann gibt es im Rahmen der „Bunten Black Deals“ bei MediaMarkt jetzt das perfekte Angebot für dich. Die starke FritzBox 7590 AX kostet hier aktuell nur noch 219 Euro. Das ist immerhin der aktuelle Bestpreis im Netz. Doch nicht nur das: Du bekommst mit der FritzDECT 500 noch eine smarte LED-Lampe komplett gratis dazu! Wir werfen einen Blick auf das Schnäppchen-Bundle von AVM.

FritzBox 7590 AX – Das kann der Router

Mit der FritzBox 7590 AX für 219 Euro holst du dir einen Top-Router mit zahlreichen sinnvollen Funktionen ins Haus. So ermöglicht dir die FritzBox schnelle Übertragungen mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2.4 GHz). Bei den Anschlüssen wird neben zwei USB 3.0-Slots für Speichermedien auf vier Gigabit-LAN-Stecker gesetzt. Doch auch das WLAN-Netz kann sich dank Dualband-4×4-Wi-Fi 6 sehen lassen und lässt dich eine Vielzahl an WLAN-Geräten mit dem Internet verbinden. Für die Sicherheit sorgt übrigens eine voreingestellte Firewall.

Abgesehen davon überzeugt die FritzBox 7590 AX von AVM ebenfalls als VoIP-Telefonanlage. Egal, ob Analog-, DECT- und IP-Telefone – die Box bietet dir vielseitige Komfortfunktionen und kann als Basis für bis zu sechs Schnurlos-Telefone verwendet werden. Ein weiteres Highlight ist die Smart Home Steuerung. Dein Router fungiert nämlich auch als Zentrale für Licht, Wärme und Strom mit FritzDECT-Produkten. Passenderweise bekommst du in diesem Bundle für 219 Euro direkt eine smarte LED-Lampe dazu.

Smarte LED-Lampe: FritzDECT 500

Die smarte LED-Lampe FritzDECT 500 kann sich dabei ebenfalls sehen lassen – und das liegt nicht nur an dem coolen, farbigen Licht. So ist die Lampe automatisch oder manuell steuerbar, etwa über die FritzApp Smart Home. Hierbei kannst du nicht nur eine gewünschte Farbe aus dem kompletten Farbspektrum auswählen, sondern auch die Helligkeit stufenlos regulieren. Dadurch ist deine Wohnung genau so beleuchtet, wie du es dir wünschst. Die Lampe ist für E27-Fassungen geeignet und kommt auf einen maximalen Verbrauch von 9 Watt.

So einfach kannst du die Farbe dieser LED-Lampe einstellen

Das Preisschild von 219 Euro ist dabei ein waschechtes Schnäppchen. Bei anderen Anbietern im Netz zahlst du allein für den Router nämlich bereits über 240 Euro. Und bei dem Angebot von MediaMarkt bekommst du sogar noch die smarte LED-Lampe FRITZDECT 500 gratis obendrauf. Wer einen neuen Router sucht, kann hiermit also nebenbei auch direkt sein Smart Home erweitern und massiv sparen.

→ FritzBox 7590 AX & FritzDECT 500 für 219 Euro

Generell gibt’s im Rahmen der Bunten Black Deals bei MediaMarkt auch neben der FritzBox noch zahlreiche weitere tolle Angebote zu entdecken. Bis zum 10. November (19:59 Uhr) streicht der Elektromarkt hierbei nämlich die Preise aus den verschiedensten Produktkategorien klein. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also auf jeden Fall.