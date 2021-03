Die AirPods 2, also die 2019er-Generation der Apple-Kopfhörer, gehören noch lange nicht zum alten Eisen. Klang und Konnektivität sind auch nach 2021er Gesichtspunkten hervorragend. Einzig die Bauart stört manche, denn sie besitzen keine anpassbaren Gummi-Stöpsel, sondern sind praktisch nur an das Standard-Ohr konfektioniert. Doch hat man ein solches, sitzen die Apple AirPods 2 einwandfrei. Jetzt bietet Lidl die Kopfhörer zum Preis von 125 Euro an.

Apple AirPods 2 bei Lidl

Nachdem wir die Leistung der Kopfhörer abgehakt haben, kommen wir zum Preis. Und da stehen 125 Euro auf dem Schild bei Lidl. Hier kommen noch Lieferkosten dazu. Doch ist das nun ein guter oder ein schlechter Preis für die AirPods 2? Ein Blick auf die Konkurrenz-Händler wie MediaMarkt, Saturn, Aldi und Co zeigt, dass Lidl zurzeit den Bestpreis hält. Lediglich einige unbekanntere Händler bieten ähnliche, aber in der Regel nicht ganz so kostengünstige AirPods 2 an.

Auch im Zeitverlauf ist das Angebot von Lidl einen Blick wert. Denn viel günstiger waren Apples Kopfhörer AirPods 2 nur selten. Und wenn, dann war die Ersparnis gegenüber dem aktuellen Lidl-Angebot zu vernachlässigen. Wer also dringend einen Kopfhörer von Apple im Ohr stecken haben will und möglichst günstig dran kommen will, kann bei Lidl getrost zuschlagen.

Diese Alternative kostet ein Drittel und bieten noch mehr

Wer dagegen einen ordentlichen Kopfhörer sucht, der sich hervorragend in das Apple-Umfeld einbindet und trotzdem richtig Geld spart, dem möchten wir diese Alternative empfehlen: Die Apple Tochter Beats hat schon wegen der Verwebungen mit dem iPhone-Konzern eine gute „Bindung“ an die Geräte von Apple. Die Preise sind in der Regel wie beim großen Bruder gehoben, doch ein Angebot von MediaMarkt macht die Preisfrage obsolet.

Der Beats Flex wird dort für 40 Euro angeboten. Das sind ein Drittel der AirPods 2 bei Lidl. Der Clou steckt in einer sechsmonatigen gratis-Mitgliedschaft bei Apple Music. So sparst du dir noch einmal 30 Euro. Damit kostet der Beats Flex praktisch nur 10 Euro.

