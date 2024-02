Aldi verkauft gerade einen Saugroboter mit Absaugstation zum echten Schleuderpreis

Bei Aldi ist gerade der Saugroboter mit Absaugstation D9 plus im Angebot. Dieser befreit deine Böden nicht nur von Staub und Schmutz, sondern entleert den Inhalt auch danach in die mitgelieferte Absaugstation. So kommst du eine lange Zeit am Stück überhaupt nicht in Kontakt mit dem Schmutz und kannst den Roboter einfach seinen Job erledigen lassen. Und das integrierte Wischpad wischt dabei sogar noch feucht hinterher. Aldi bietet den smarten Haushaltshelfer derzeit für 279 Euro an. Was ein echt überraschend niedriger Preis für einen Marken-Saug-Wisch-Roboter inklusive Absaugstation ist. Wir checken das Schnäppchen.

Dreame D9 plus: Das hat der Saugroboter zu bieten

Der bei Aldi angebotene Saugroboter orientiert sich mittels LDS-Navigation im Raum und reinigt deine Böden so effizient und ohne gegen Hindernisse zu stoßen. Je nach Verschmutzungsgrad und Untergrund passt der Roboter zudem die Leistung automatisch an. So ist auch hartnäckiger Schmutz zuverlässig entfernt, während sich der Akku bei leichten Verschmutzungen nicht zu schnell entleert. Der spezielle Teppich-Boost holt dann nochmal alles aus der Leistung des Haushaltsroboters heraus, um selbst tief sitzenden Staub zu entfernen.

An der Unterseite befindet sich darüber hinaus ein Wischpad, welches der Saugroboter hinter sich herzieht. Das wird über den Wasserbehälter mit rund 150 Milliliter Volumen befeuchtet und reinigt auch klebrige Verschmutzungen vom Boden. Nach seiner Reinigungstour fährt der Saugroboter automatisch zurück in seine Station. Dort lädt nicht nur seine 3.200-mAh-Batterie in rund sechs Stunden wieder auf, sondern entleert sich auch der Inhalt des Roboters in den Staubbeutel der Station. Dieser fasst insgesamt 2,5 Liter, wodurch du in der Regel mehrere Wochen gar nicht tätig werden musst – der Saugroboter arbeitet also völlig autark.

Der Angebotspreis bei Aldi: 279 Euro, plus 5,95 Euro für den Versand. Das ist der aktuelle Bestpreis im Netz – günstiger bietet ihn derzeit niemand sonst an (Link zum Preisvergleich). Auf eine Absaugstation kannst du verzichten? Dann schau dir doch mal dieses Aldi-Angebot zum Saugroboter E12 von Xiaomi an. Hier streicht der Discounter derzeit 25 Prozent vom UVP und bietet ihn somit ebenfalls zum Bestpreis von nur 149 Euro an (Preisvergleich).

Spannender Robo-Deal auch bei Amazon

Bei Amazon gibt’s unterdessen auch einen spannenden Deal zu einem Marken-Saugroboter. Wer nämlich eher auf Geräte von Roborock steht, den dürfte das um 29 Prozent reduzierte Schnäppchen des Roborock S8 interessieren. Der starke Saugroboter, der bei uns im Test voll überzeugte, rutscht so nämlich unter die 500-Euro-Marke.