Aldi schmeißt Samsung Galaxy S24 zum Top-Preis raus

Wenn es bei Aldi ein Smartphone zu kaufen gibt, handelt es sich in der Regel um ein Einsteiger-Handy, das im Funktionsumfang eingeschränkt ist. Anders sieht es bei einem neuen Deal aus, der jetzt gestartet ist. Denn ab sofort ist bei Aldi im Onlineshop das Top-Smartphone Samsung Galaxy S24 erhältlich. Und zwar zu einem richtig guten Preis.

Samsung Galaxy S24 zum Top-Preis kaufen – unter anderem bei Aldi

Denn statt 899 Euro kostet das schwarze Samsung Galaxy S24 mit 128 GB Speicherplatz bei Aldi jetzt nur noch 599 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 33 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Teil der Wahrheit ist aber auch: Samsung selbst verkauft das Samsung Galaxy S24 im eigenen Onlineshop ebenfalls schon stark rabattiert, nämlich für 629 Euro. Wichtig ist zudem, dass bei Aldi noch 5,95 Euro Versandkosten hinzukommen, die du momentan zum Beispiel bei MediaMarkt sparen kannst. Hier gibt es das Smartphone derzeit ebenfalls für 599 Euro zu kaufen. Vorteil wiederum bei Aldi: Ein Starterpaket für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben ist hier inklusive.

Aus technologischer Sicht ist das mit Android 14 ausgestattete Samsung Galaxy S24 ein waschechtes Top-Smartphone. Der 6,2 Zoll große AMOLED-Touchscreen löst mit 1.080 x 2.340 Pixeln auf, es steht eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite zur Verfügung (50 + 12 + 10 Megapixel) und du darfst dich auch auf einen leistungsstarken Prozessor nebst 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) freuen. Wir haben das Samsung Galaxy S24 übrigens auch getestet. In der Endabrechnung gab es 4,5 von maximal 5 möglichen Sternen.

Samsung Galaxy A16 5G als günstige Alternative

Und wenn es statt eines neuen Luxus-Handys lieber ein Einsteiger-Smartphone sein soll, kannst du bei Aldi alternativ auch das Samsung Galaxy A16 5G zum reduzierten Preis kaufen. Es kostet jetzt statt 229 Euro nur noch 175 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Auch dieses Angebot aus dem Onlineshop von Aldi ist passend zur Black Week ein neuer Spitzenpreis, denn normalerweise kostet das Handy derzeit in namhaften Webshops 180 Euro und mehr.

