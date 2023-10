Aldi: Infrarot-Heizungen stark rabattiert – das macht sie besonders

Hast du dich schon mal gefragt, warum Heizungen immer das gleiche langweilige Design haben müssen? Dann liefert dir Aldi hiermit jetzt eine äußerst kreative Lösung. Aktuell gibt es nämlich Infrarot-Wandheizung ganze 38 Prozent billiger. Der Clou: Die Heizkörper sind dabei als Bild getarnt und passen sich aufgrund der unterschiedlichen Motive perfekt deinem Stil an. Gleichzeitig liefert dir die Infrarot-Wandheizung mit einer Leistung von 800 Watt und einem beiliegenden Funk-Thermostat eine stets angenehme Wärme – unabhängig von deiner Heizung. So kannst du die Heizsaison im Herbst an kalten Tagen schon starten, ohne direkt deine Zentralheizung komplett anzuwerfen.

Wandheizung im schicken Design – Smarte Funktionen & perfekt für Allergiker

„So schick kann Wärme sein“ – So beschreibt Aldi die Marmony Infrarot-Wandheizung treffend auf der Produktseite. Mit den verschiedenen Motiven machen die Bilder optisch nämlich wirklich einiges her: Vom Ausblick auf eine blaue Lagune, über einen farbenfrohen Wald bis hin zum „Home“-Schild mit Herz-Motiv – die Auswahl kann sich wirklich sehen lassen. Die Größe (100 × 40 × 2 cm) ist ebenfalls ordentlich und macht die Wandheizung zu einem echten Blickfang.

Durch die verschiedenen Motive passt du das Bild dem Stil deiner Wohnung an

Doch natürlich überzeugt das Bild auch als Heizung mit einer Leistung von 800 Watt. So soll die Wärme in Räumen mit einer Größe von bis zu 25 m2 gleichmäßig verteilt werden. Außerdem speichert sich die Hitze im Naturstein der Wandheizung. Dadurch ist das Gerät auch nach dem Ausschalten noch locker eine Stunde als Wärmespeicher aktiv. Über das beliegende Funk-Thermostat steuerst du dabei die Temperatur überaus komfortabel. Zusätzlich stehen dir hierüber noch einige smarte Features, wie etwa eine Frostschutz- und Fenster-offen-Funktion, zur Verfügung.

Ein großer Vorteil ist zudem die reine Luft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkörpern sorgt die Infrarot-Wandheizung nämlich für keinerlei Staubverwirbelungen oder trockene Luft – wodurch sie sich ideal für Allergiker oder Asthmatiker eignet.

38 Prozent Rabatt bei Aldi: Doch es geht noch billiger!

Aldi haut die Marmony Infrarot-Wandheizung aktuell mit einem Rabatt von satten 38 Prozent raus. Dadurch stehen statt des UVPs von 549 Euro schlussendlich nur noch 339 Euro auf der Rechnung. Hinzu kommen außerdem noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Im Lieferumfang ist dabei übrigens ebenfalls das passende Montagematerial sowie eine praktische Bohrschablone enthalten. Dadurch geht der Aufbau der als Bild getarnten Wandheizung ruckzuck.

Über einen Trick geht’s aber sogar noch billiger! Bei Netto kostet die Wandheizung momentan zwar ebenfalls 339 Euro, über den Code N-SPAREN-5 sparst du jedoch weitere 5 Prozent und zahlst so lediglich 322,99 Euro. Die Versandkosten fallen mit 2,95 Euro ebenso niedriger aus.

Bei Netto gibt es die Wandheizung übrigens noch mit vielen weiteren Motiven. Einen Überblick über die verschiedenen Varianten findest du hier. Bestimmte Bilder, wie etwa die blaue Lagune, scheinen aktuell jedoch nur bei Aldi erhältlich zu sein.

→ Alle Motive der Wandheizung bei Netto im Überblick