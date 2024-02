1,9 bei Stiftung Warentest: JBL Over-Ears kurzzeitig unter 100 Euro

Wenn ein Gerät bei der Stiftung Warentest mit der Note „gut“ abschneidet und dabei sogar unter die 2,0 Marke rutscht, kann man getrost Spitzenqualität erwarten. Genau das trifft auf die JBL Live 660NC Over-Ear-Kopfhörer zu. Die Stiftung Warentest (Paywall) attestierte den Hörern einen starken Sound samt gutem ANC, einen hohen Tragekomfort sowie eine lange Akkulaufzeit. Kurz gesagt: Die Bluetooth-Kopfhörer zählen in so ziemlich jeder Hinsicht zu den Top-Geräten auf dem Markt. Wer jetzt jedoch einen hohen Preis befürchtet, liegt weit daneben: Bei Saturn kannst du dir die JBL-Hörer kurzzeitig für lediglich 99 Euro sichern! Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Satter Sound, bis zu 50 Stunden Laufzeit und vieles mehr

Die JBL Live 660NC Over-Ear-Kopfhörer bieten dir für günstige 99 Euro ein überraschend starkes Gesamtpaket – was auch die Stiftung Warentest mit der Note 1,9 (Paywall) bestätigt. So sorgt beispielsweise der JBL Signature Sound in Kombination mit den verbauten 40-mm-Membranen für einen wuchtigen Klang mit klaren Höhen. Hinzu kommt außerdem noch adaptives Noise Cancelling, sodass du deine Musik auf Wunsch ungestört genießen kannst. Der Sound zählt somit auf jeden Fall zu den absoluten Highlights bei den JBL-Kopfhörern.

Wirklich beachtlich ist zudem der Akku. Dieser hält mit nur einer Ladung nämlich maximal 50 Stunden durch. Selbst mit eingeschaltetem ANC und Bluetooth kannst du problemlos bis zu 40 Stunden deinen Lieblingsliedern und -Podcasts lauschen. Per Schnellladefunktion sind die Kopfhörer obendrein in nur fünf Minuten wieder bereit für eine Stunde Musikgenuss.

Zusammengeklappt und mit dem Transportbeutel hast du die Kopfhörer stets dabei

Damit die Over-Ears selbst beim längeren Tragen noch angenehm sitzen, setzt JBL auf einen bequemen Textilkopfbügel. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket zusätzlich noch von der simplen Steuerung. Egal, ob über Tasten auf der Hörmuschel, die JBL App oder sogar per Sprachassistent – die Bedienung geht stets leicht von der Hand. Generell kannst du dein Smartphone natürlich via Bluetooth mit den Kopfhörern verbinden. Ein AUX-Kabel ist alternativ aber ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Nur kurze Zeit: JBL-Kopfhörer für unter 100 Euro

Saturn haut die hochwertigen JBL-Kopfhörer im Rahmen der großen Punktefieber-Aktion jetzt satte 45 Prozent günstiger raus. Statt 179,99 Euro zahlst du dadurch lediglich 99 Euro für das Gerät. Versandkosten fallen zudem keine an, wodurch der Elektromarkt für den besten Preis im Netz sorgt. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zum 6. Februar. Wenn du dir die starken Over-Ears also noch für unter 100 Euro sichern möchtest, solltest du dich beeilen.

Dank der Punktefieber-Aktion kannst du übrigens künftig gleich ein zweites Mal sparen. Bei jedem Einkauf bis zum 6. Februar winken dir als eingeloggter mySaturn-Kunde zehnfache Punkte für das Treueprogramm des Händlers. Diese Punkte kannst du – ab einer bestimmten Menge – beim nächsten Einkauf gegen Coupons in Höhe von bis zu 100 Euro eintauschen. Die Mitgliedschaft ist dabei natürlich vollkommen kostenlos und bietet zudem auch noch einige weitere nette Vorteile. Mitmachen lohnt sich also.