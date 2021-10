Netflix im November 2021: Das sind die neuen Film- und Serien-Highlights

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 10 Euro pro Monat. Wer über die Homepage des VoD-Portals ein Abo abschließt, kann seit Mitte August 2020 aber nicht mehr 30 Tage kostenlos all das ausprobieren, was der Streamingdienst im Angebot hat. Der Gratismonat wurde gestrichen und steht allenfalls noch im Rahmen von Sonderaktionen zur Verfügung. Schon ab dem ersten Nutzungsmonat muss der Nutzer seitdem also zahlen. Und dabei hat er die Wahl zwischen drei Modellen, die aktuell zwischen 8 und 18 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen.

Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Inhalte nein ja ja Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte von Netflix nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich in jedem Fall nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Netflix-Serien und -Filme zugreifen sollen. Die Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vor allem für alle Nicht-Single-Haushalte.

Die jüngste Preiserhöhung bei Netflix resultiert aus dem Januar 2021. Seinerzeit wurden die Preise für das Standard- und das Premium-Abo um 1 bezehungsweise 2 Euro pro Monat erhöht.

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen.

Es ist also nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Netflix-Highlights offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden. Werbung musst du im Rahmen deines Abos übrigens nicht befürchten.

Filme und Serien streamen: Voraussetzungen bei Bandbreiten beachten

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von Inhalten in SD-Qualität eine Download-Bandbreite von mindestens 1,5 MBit/s. Mehr Bandbreite ist notwendig, wenn die Auflösung die mäßige, aber auf Handys oft ausreichende SD-Qualität übersteigen soll. Bei HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Selbstverständlich darfst du dich auch im November 2021 wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick.

Neue Serien bei Netflix im November 2021

Zu den Serien-Highlights im November 2021 gehört zweifelsohne die dritte Staffel von „Narcos: Mexico“. Ab dem 5. November 2021 ringen wieder junge Kartellbosse um die Macht, Journalisten suchen nach der Wahrheit und Regierungsbeamte wandern den schmalen Grat zwischen Korruption und Gerechtigkeit.

Mit Spannung erwartet wird darüber hinaus die neue Drama-Serie „Cowboy Bebop“. Eine zusammengewürfelte Truppe von Kopfgeldjägern ist in dieser Netflix-Eigenproduktion den gefährlichsten Verbrechern der Galaxie auf den Fersen. Sie retten die Welt – solange die Kohle stimmt. Los geht es ab dem 19. November 2021.

Das sind aber nur zwei Beispiele. Der November 2021 hält für alle Abonnenten von Netflix noch weit mehr Neustarts bereit. Details zu allen neu anlaufenden Serien bei Netflix verrät dir die nachfolgende Tabelle.

Serie Staffel verfügbar ab Sintonia 2 27. Oktober 2021 Luis Miguel – Die Serie 3 28. Oktober 2021 Colin in Black & White 1 29. Oktober 2021 Die Zeit, die ich dir widme 1 29. Oktober 2021 Wallender 4 1. November 2021 Big Mouth 5 5. November 2021 Der unwahrscheinliche Mörder 1 5. November 2021 Glória 1 5. November 2021 Narcos: Mexico 3 5. November 2021 The Club 1 5. November 2021 Arcane 1 6. November 2021 Haus des Geldes 5.2 3. Dezember 2021 Swap Shop 1 9. November 2021 Gentefied 2 10. November 2021 Liebe lügt nicht 1 11. November 2021 An der perforierten Linie abreißen 1 17. November 2021 Christmas Flow 1 17. November 2021 La reina del flow 2 17. November 2021 Riverdale 6 17. November 2021 The Witcher 2 17. Dezember 2021 Blown Away: Christmas 19. November 2021 Cowboy Bebop 1 19. November 2021 Hellbound 1 19. November 2021 Reflection of You 1 19. September 2021 New World 1 20. November 2021 Masters of the Universe: Revelation 2 23. November 2021 Selling Sunset 4 24. November 2021 True Story 1 24. November 2021 F is for Family 5 25. November 2021 Light the Night 1 26. November 2021 School of Chocolate 1 26. November 2021 Elfen 1 28. November 2021 Decoupled 1 November 2021 Angry Birds - Die Serie 1 2021 Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 2021 Stranger Things 4 2021 Barbaren 2 2022

Neue Filme im November 2021 bei Netflix

Oder aber du suchst nach Abwechslung in Form eines neuen Films? Nach den verstörenden Ereignissen in Santa Fe, wo US-Starschauspieler Alec Baldwin bei Dreharbeiten zum Netflix-Western „Rust“ aus Versehen eine Kamera erschoss, mutet es ein wenig merkwürdig an, wenn Netflix ab dem 3. November 2021 mit „The Harder They Fall“ einen weiteren Western-Streifen ins Programm nimmt. Der gesetzlose Nat Love schwört darin Rache und will mit seiner Gang seinen Erzfeind Rufus Buck zu Fall bringen – einen skrupellosen Bandenchef, der gerade aus dem Knast kam.

Action und Comedy ist ab dem 12. November 2021 in „Red Notice“ vorprogrammiert, wenn ein Profiler des FBI auf der Jagd nach dem meistgesuchten Kunsträuber ist. Er macht ihn sich zum Partner, um eine Verbrecherin zu schnappen, die immer einen Schritt voraus zu sein scheint. In einer der Hauptrollen ist Dwayne „The Rock“ Johnson zu sehen.

Oder sucht du eher nach einem Drama? In „Bruised“ greift eine MMA-Kämpferin nach einer letzten Chance. Doch dann tritt der Sohn, den sie einst weggab, wieder in ihr Leben. Regie und Hauptrolle sind das Werk Halle Berrys. Seine Premiere feiert der Netflix Film am 24. November 2021.

Alle Film-Highlights, die bei Netflix im November 2021 laufen, findest du in der nachfolgenden Tabelle.

Titel verfügbar ab Nobody Sleeps in the Woods Tonight – Teil 2 27. Oktober 2021 Hypnotic 27. Oktober 2021 Army of Thieves 29. Oktober 2021 Dear Mother 29. Oktober 2021 A Coffee in Berlin 1. November 2021 Die Familie Claus 1. November 2021 The Harder They Fall 3. November 2021 Love Hard 5. November 2021 Meenakshi Sundareshwar 5. November 2021 Yara 5. November 2021 Wir konnten nicht erwachsen werden 5. November 2021 Zero to Hero 5. November 2021 The Witches 7. November 2021 Perfect Stranger 8. November 2021 Jumanji: The Next Level 9. November 2021 Seitenwechsel 10. November 2021 Zurück ins Outback 10. Dezember 2021 7 Gefangene 11. November 2021 Red Notice 12. November 2021 Bad Neighbours 2 16. November 2021 Jason Bourne 16. November 2021 Manchester by the Sea 16. November 2021 My Big Fat Greek Wedding 2 16. November 2021 Ouija: Origin of Evil 16. November 2021 The Boss 16. November 2021 The Purge: Election Year 16. November 2021 Trolls 16. November 2021 Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern 18. November 2021 Der Knall 19. November 2021 Love Me Instead 19. November 2021 tick, tick...BOOM! 19. November 2021 I Am Mother 22. November 2021 Outlaws 22. November 2021 Bruised 24. November 2021 A Castle For Christmas 26. November 2021 Green Snake 26. November 2021 More the Merrier 30. November 2021 The Summit of the Gods 30. November 2021 Happiness Ever After November 2021 München - Im Angesicht des Krieges 21. Januar 2022

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, Netflix mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Neben den Serien von Sky sind bei diesem Angebot auch die Inhalte von Netflix in HD zu sehen. Grundlage ist das Standard Paket. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar. Sky Entertainment Plus mit Netflix-Zugang steht ab 20 Euro monatlich zur Verfügung.

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Netflix verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Netflix-Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.