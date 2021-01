TV und Radio für Kinder im Lockdown: Diese Inhalte sind neu

Nicht nur Erwachsene wollen ihre Lieblingssendungen im Fernsehen gucken. Auch Kinder brennen darauf, vor dem flimmernden Bildschirm zu sitzen und Fernsehen zu schauen. Andere setzen auf das Alternativprogramm und hören lieber Radio. Doch wo kommen die Kleinsten wann auf ihre Kosten – vor allem jetzt, wo Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben?

Kinderfernsehen im Lockdown

Kinderkanal

Der Kinderkanal bietet seit über 20 Jahren ausschließlich Inhalte für Kinder an. Seitdem die Pandemie um sich greift, hat der KiKa sein Programm mehrfach unter dem Motto „Gemeinsam zuhause“ umgestellt – und das vorerst bis auf Weiteres. Kleine Zuschauer sollen nicht nur bespaßt, sondern auch ausreichend über die aktuelle Lage informiert werden. Die Nachrichtensendung „logo!“ strahlt der Kinderkanal deswegen zweimal täglich aus: um 11:05 Uhr sowie 19:50 Uhr.

Darüber hinaus stellt der Kinderkanal ab dem 11. Januar bis Ende des Monats Sonderprogramme ein. Ab 9:30 Uhr gibt es ein buntes Programm für Vorschulkinder mit allerlei Serienklassikern. Um 11:15 Uhr sendet der KiKa ab kommender Woche einen zusätzlichen Spielfilm aus, der für die ganze Familie geeignet ist. Ab dem 13. Januar strahlt der Sender zusätzlich die brandaktuelle Staffel von „Triff…“ immer mittwochs um 19:25 Uhr aus, in der die Reporterin Clarissa Persönlichkeiten der Weltgeschichte mit einer Zeitmaschine besucht. Weitere Wissens- und Lernangebote finden sich für allle im Internet.

Lollywood

Immer freitags ab 19:30 Uhr beginnt Lollywood, das Pendant zum Blockbuster, Spielfilm der Woche und Co. der Erwachsenen. KiKa strahlt jede Woche einen neuen Film aus, die Themen sind dabei vielfältig. Wer ein Fan von Märchen ist, kann sonntags um 12 Uhr den Fernseher einschalten und alte wie neue Märchenverfilmungen ansehen. Übrigens: Direkt davor läuft „Die Sendung mit der Maus“.

WDR

Im Frühjahr war die Maus und der Elefant ein wichtiger Begleiter für Kinder, denn: Sie gaben Antworten rund um das Coronavirus und die damit verbundenen Sorgen sowie Ängste. Die Wissenssendung lief eine Zeit lang täglich im Fernsehen; zusätzlich beantwortete vor allem Ralf Kaspers das ganze Jahr über weiterhin im Netz und Radio die Fragen der Kinder.

Übrigens: Im März 2021 wird die Maus schon 50 Jahre alt. Um die Vorfreude bis dahin zu steigern, kann man hier jede Menge Videos angucken und sehen, wie sich die Sendung im vergangenen halben Jahrhundert verändert hat.

Nun holt der WDR „Die Sendung mit der Maus“ zurück ins tägliche Fernsehprogramm. Bis vorerst zum 10. Januar um 11:25 Uhr werktags oder um 11:30 Uhr samstags im Westdeutschen Rundfunk zu sehen. Regulär wird sonntags auch im aktuellen Lockdown eine jeweils brandneue Folge der Sendung ausgestrahlt.

ZDF und ZDFtivi

Neben dem regulären Kinderprogramm von ZDFtivi ergänzt auch das ZDF sein Programm kurzfristig. Das Angebot kommt unter dem Titel „Terra X plus Schule“, ist allerdings ausschließlich im Netz – in der ZDF-Mediathek – zu finden. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine dpa-Sprecherin berichtet, sollen jede Woche neue Videos zu den Schulfächern Biologie, Chemie, Physik und Erdkunde erscheinen. Parallel sind die Erklärvideos auch auf dem eigenen Youtube-Kanal zu sehen.

Bei ZDFtivi handelt es sich um das Kinderprogramm des Zweiten Deutschen Fernsehens. ZDFtivi ist Teil des Programms des ZDF, sodass sämtliche Kindersendungen über den Sender angesehen werden können. Regulär beginnt ZDFtivi um 6 Uhr morgens und strahlt bis 10 Uhr verschiedenste Kindersendungen aus. Mit dabei sind Klassiker wie „Pippi Langstrumpf“ oder auch „Das Dschungelbuch“.

Alle Sendungen und noch viel mehr Inhalte zum Mitmachen findest du im Netz:

ARD alpha: Schule daheim

Der Sender ARD alpha ist der Bildungssender des Bayerischen Rundfunks. Hier wird vor allem das Lernen großgeschrieben und Fernsehinhalte unter dieser Prämisse ausgestrahlt.

Generell starten um 6 Uhr in der Früh bereits allerlei Lernsendungen, die man extra für die Zeit im Bad oder in der Küche konzipiert hat. Auch Tiersendungen und Sport zum Mitmachen gehört zum Programm. Ab Montag, dem 11. Januar, setzt der Sender erneut verstärkt auf Schulbildungsinhalte. Ab 9 Uhr bis einschließlich 12 Uhr strahlt ARD alpha unter der Woche neue Lernformate in den klassischen Schulfächern Mathematik, Biologie, Geschichte oder Geografie. Die Formate stehen Schülern auch auf den jeweiligen Webseiten sowie in der ARD alpha Mediathek, auf dem eigenen Youtube-Kanal und der BR Mediathek zur Verfügung.

TV für Kinder: Die regulären Programme

MDR und die Tiere

Diese Programme sind zwar nicht extra für Kinder, aber durchaus sehenswert. Wer gern süße Tiere anschauen möchte, kann das jeden Tag auf dem MDR. Um 10:30 Uhr startet die Zoosendung „Elefant, Tiger und Co – Geschichten aus dem Leipziger Zoo“, in der Tierpfleger den ganzen Tag begleitet werden. Wer sich für Märchen begeistert, findet außerdem ein großes Angebot in der ARD Mediathek.

arte Journal Junior

Ähnlich wie KiKas „logo!“ bietet auch arte jede Menge Informationen für Kinder und Jugendliche in altersgerechter Form an. Das „arte Journal Junior“ kommt jeden Tag um 7:10 Uhr und wird unter der Woche von einem Magazin ergänzt. Im 15-minütigen „arte Junior“ stellen Kinderreporter jeden Sonntag andere Kinder aus aller Welt vor und beantworten Fragen zu bestimmten Themen. Das Magazin läuft immer jeweils um 9:10 Uhr. Im Internet gibt es neben den Journal-Sendungen auch weitere Videos und Co. zum anschauen und mitmachen.

Super RTL

Neben dem KiKa ist Super RTL der ausgewiesene Kindersender schlechthin. Das Programm ist dementsprechend vielfältig. Das Programm unterteilt sich dabei in Kleinkinder und größere Kinder: Laufen morgens Sendungen wie „Peppa Pig“, erweitert sich das Programm ab dem späten Mittag um Animationsserien wie „Moka und Cherry – Immer unterwegs“ oder „ALVINNN!!! und die Chipmunks“. Zur Primetime wechselt Super RTL allerdings in den „Erwachsenenmodus“ und zeigt ab 20:15 Uhr unter anderem allerhand Krimiserien.

Radio für Kinder: Bilder im Kopf statt im TV

Deutschlandfunk Kultur: Podcast „Kakadu“ für Kinder

Anstatt Fernsehen zu schauen, kann man sich auch einfach schlau hören. Deutschlandfunk Kultur bietet dafür einen eigenen Podcast für Kinder an: Kakadu. Hier finden Wissbegierige unterschiedlichste Themen aus verschiedensten Bereichen: Natur, Politik, Handys und sogar Kicheritis. Der Podcast informiert Kinder über die Lage in Deutschland auf – auch im Hinblick auf den Coronavirus. Wer einfach nur abschalten und träumen möchte, kann auch auf eine Auswahl von Hörspielen sowie Hörbüchern zurückgreifen.

Kakadu ist im Netz unter kakadu.de hörbar sowie über Spotify und Apple Podcasts.

Ohrenbär: Geschichten für kleine Leute

Ein ähnliches Programm bietet der „Ohrenbär“ an, der Kinderadiosender des rbb und NDR. Unter dem Slogan „Radiogeschichten für kleine Leute“ wird jeden Abend von 19:05 Uhr bis 19:15 Uhr auf dem rbb eine Geschichte für Kinder von Kindern erzählt. Den Radiosender des rbb empfängst du über die Frequenz 88.8.

Im Netz unter ohrenbaer.de finden sich weitere Angebote wie Lesungen, Workshops, Spiele und ein Podcast. Letzteren kannst du auch über die ARD Audiothek anhören. Die Inhalte drehen sich einerseits um Wissensfragen, andererseits aber auch um schöne Radiogeschichten.

KiRaKa und Die Sendung mit der Maus-Podcast

Die Maus und den Elefanten gibt es nicht mehr nur in Farbe auf den Bildschirmen zu sehen, sondern nun auch zum anhören. Es gibt eine bunte Auswahl: Die reguläre Sendung gibt es im Netz einfach zum nachhören; alternativ stehen auch Gute-Nacht-Geschichten rund um Wissensthemen bereit. Wer lieber fiktive Geschichten hören will, kann auch auf Hörspiele zurückgreifen.

Nicht nur die Maus hat einen eigenen Podcast. Der KiKa bietet mit „KiRaKa“ auch ein eigenes Radio an. Zu hören gibt es nicht nur Nachrichten, Wissenswertes und Themenspeziale je nach Jahreszeit, sondern auch Hörbücher und -spiele. Im Radio läuft zwischen 19:05 und 20 Uhr fast eine Stunde jeden Tag die KiRaKa-Sendung auf WDR 5. Darüber hinaus kannst du KiRaKa im Netz nachhören sowie über die Sprachassistenten Alexa und den Google Assistant aufrufen.

Mikado: Das Kinderradio von NDR Info

Der Kinderradiosender Mikado richtet sich vor allem an Kinder von sieben bis dreizehn Jahre. Im NDR Info laufen immer sonntags und an Feiertagen je zwei Sendungen: Um 8:05 Uhr „Mikado am Morgen“ sowie um 14:05 Uhr Hörspiel- und Buchtipps. Alle Sendungen kann man außerdem über die ARD Audiothek oder die Podcasts „Mikado am Morgen“ und „Hörspiel-Podcast“ nachhören.

Live im Radio lesen außerdem bekannte Kinderbuchautoren, wie beispielsweise Cornelia Funke, Paul Maar und Kirsten Boie. Die Lesungen können im Internet nachgehört werden. Übrigens: Auch der Teenie-Sender N-JOY bietet altersgerechte Inhalte an.

Teddy: Radio für Kinder und Familien

Das neue Programm von Teddy beginnt mit der XXL-Morgenshow von 5:30 Uhr bis 10 Uhr. Danach folgen jede Menge Tipps für mehr Spaß und gegen Langeweile – auch in den Ferien. Kinder können dem Radiosender ihre Ideen mitteilen und somit auch anderen Kindern helfen. Ab 14 Uhr folgt der Familiennachmittag, der den Fokus auf Mitmach-Aktionen, Wissen und Spaß legt. Der Tag klingt ab dem Spätnachmittag dann mit Hörspielen und Geschichten zum Entspannen aus.

Hörbar ist Teddy online unter radioteddy.de, über die eigene App sowie im Radio. Das Radio ist nun auch mit Amazons Alexa kompatibel und abrufbar. Die entsprechenden Frequenzen je nach Bundesland sind auf der Webseite aufbereitet.

MDR: Krümelradio und Podcast

Der MDR bietet gleich verschiedene Inhalte für Kinder an. Der Unterschied liegt im Alter. Das Krümelradio ist für die Kleinsten. Es gibt Quizze zum Mitmachen, Geschichten und jede Menge Krümel-Musik. Wenn ein Kind gern seine Meinung zu einem Thema oder einer Sendung loswerden oder einfach etwas zeichnen möchte, kann es seine Gedanken an den Sender schicken. Zu hören ist Krümelradio auf der Webseite des MDR.

MDR Kultur bietet darüber hinaus einen Hörspiel-Podcast „Figarino“. Die Geschichten behandeln alle unterschiedliche Themen, in denen Figarino die Hauptrolle spielt. Der Podcast steht online auf mdr.de zur Verfügung sowie bei Apple Podcasts. Online stehen bereits mehr als 100 abenteuerliche Folgen zum Anhören bereit.