Keine Lust auf Soundbar? Diese Alternative kennt kaum jemand

Soundbars können nicht jeden überzeugen. Auch wenn sie häufig einen besseren Sound als die reinen TV-Lautsprecher liefern, bleiben viele Musikliebhaber skeptisch. Wer einen überzeugenden Klang will, muss bei Soundbars tief in die Tasche greifen und auf größere Modelle inklusive separatem Subwoofer setzen. Es geht jedoch auch anders. Diese Alternative zur Soundbar merzt die Schwächen von Soundbars aus, ohne auf ihre Stärken zu verzichten.

Alternative zur Soundbar: Guter Klang ohne Platzverschwendung

An Soundbars scheiden sich die Geister. Während einige Nutzer die platzsparende Verstärkung für ihr Heimkinosystem mögen, genügt anderen die Soundqualität nicht. Sicherlich dürfen sich viele Soundbars damit rühmen, den Klang von TV-Lautsprechern zu verbessern. Das ist jedoch nicht immer eine beachtliche Leistung – denn viele der heutigen Fernseher verfügen dank ihres schmalen Designs nicht mehr über einen großen Klangkörper. Eine Verbesserung vom Fernseher-Ton ist darum nicht automatisch gleichbedeutend mit gutem Sound.

Soundbars wird ihre größte Stärke zugleich zum Verhängnis. Ihr platzsparendes Design sorgt dafür, dass sie hervorragend unter den Fernseher, an die Wand oder auf ein Sideboard, passen. Zugleich ist der Raum innerhalb der Soundbar für Technologie jedoch begrenzt. Weniger Technik in einem kleineren Klangkörper sorgt dafür, dass Soundbars an ihre akustischen Grenzen stoßen. Hochwertige Modelle kompensieren das zum Teil durch eine höhere Breite sowie einen separaten Subwoofer, der gern groß ausfallen darf. Doch nicht für jedes Wohnzimmer bieten sich diese Soundbars an, zumal sie in ihrem Preis auch schnell jenseits der 400 Euro Grenze liegen.

Eine Alternative zu Soundbars findet sich in Form von sogenannten Sounddecks. Sounddecks sind dafür konzipiert, auch direkt unter einen Fernseher gestellt zu werden. Im Gegensatz zu Soundbars kannst du den Fernseher jedoch direkt darauf platzieren. Dadurch nehmen sie in der Länge nicht zwingend mehr Platz als eine Soundbar ein, in der Tiefe steht ihnen jedoch zusätzlicher Raum zur Verfügung. In ein Sounddeck passt somit viel mehr Technik, die dem Klangbild zugutekommt. Da das Sounddeck direkt unter dem Fernseher aufgestellt werden kann, muss dafür kein zusätzlicher Aufstellort gesucht werden. Sofern ausreichend Raum auf deinem Sideboard zur Verfügung steht, hast du somit kein Problem es in dein Wohnzimmer zu integrieren.

Der Nachteil von Sounddecks liegt in ihrem höheren Preis

Allerdings sind Sounddecks nicht günstig zu erwerben. Gute Sounddecks mit ordentlichem Sound kannst du bereits für 200 bis 300 Euro finden, damit sind die Modelle dennoch teurer als günstige Soundbars. Aber eben auch wesentlich besser in der Soundqualität. Wie viel der ideale Klang dir bedeutet, musst du dabei selbst entscheiden. Auch wenn günstige Soundbars den TV-Ton schon aufwerten, ist der Preisgrenze für gutes Soundequipment nach oben kaum eine Grenze gesetzt. Leistungsstarke Sounddecks liegen in einem ähnlichen Preisrahmen wie bessere Soundbars. Wenn du also von vornherein bereit bist, mehr als 300 Euro in dein Soundsystem zu investieren, solltest du Sounddecks als Alternative zur Soundbar in jedem Fall in Betracht ziehen.

Wer dabei viel Wert auf einen ordentlichen Bass legt, sollte sich nach Sounddecks mit Downfire-Subwoofer umsehen. Diese liefern sattere und tiefere Töne, die den Sound gut abrunden. Ähnlich wie Soundbars sind auch Sounddecks dazu imstande, dir virtuellen Raumklang zu liefern. Das Prinzip verfolgt dabei über die grundlegend gleichen Technologien. So werden mit weiteren Upfiring-Lautsprechern Wände und Decke des Raumes genutzt, um den Anschein zu erwecken, der Ton käme aus mehreren Richtungen. Wie gut das Sounddeck das umsetzt, hängt vom jeweiligen Modell ab. Zur groben Orientierung kannst du dich jedoch an der Anzahl der verbauten Lautsprecher innerhalb des Sounddecks orientieren. Mehr Lautsprecher können dir einen vollen Klang bieten – die Masse allein liefert jedoch keinen guten Sound. Im besten Fall solltest du die Chance ergreifen und das gewünschte Modell in einem Elektronikfachmarkt in deiner Nähe vor Ort anhören, um dir einen Eindruck der Soundqualität zu verschaffen.

Sounddecks können ebenso vielfältig wie Soundbars eingesetzt werden

Ähnlich wie bei vielen heutigen Soundbars verfügen auch Sounddecks über integrierte Bluetooth- oder WLAN-Unterstützung. Dadurch kannst du deine Musik jederzeit direkt zum Sounddeck streamen. Zusätzlich kann dein Sounddeck in den meisten Fällen um optionale Lautsprecher erweitert werden. Dir steht es also jederzeit frei auf deinem Sounddeck aufzubauen und dein Wohnzimmer mit einer größeren Soundanlage auszustatten, die du dir nach und nach mit zusätzlichen Lautsprechern aufbaust. Hochwertigere Soundbars bieten dir ähnliche Optionen. Hersteller führen Standlautsprecher oder Rücklautsprecher im Sortiment, mit denen du dein Soundsystem jederzeit erweitern kannst.