MediaMarkt verschleudert Soundbars und mehr: Jetzt noch zusätzlich Cashback sichern

Für Menschen, die ein immersives Film- oder Gaming-Erlebnis haben wollen, lohnt sich die Anschaffung einer Soundbar. Denn damit wertest du den Klang deines Fernsehers ziemlich auf. Bei MediaMarkt lassen sich jetzt einige Schnäppchen für TV-Soundsysteme machen. Ein paar davon lohnen sich besonders. Das sind die Details zur Aktion, die noch bis zum 12. März läuft. Da ist noch ein wenig hin – allerdings sind einige Produkte jetzt schon ausverkauft.

Samsung-Soundbar bis zu 38 Prozent günstiger abstauben

Bei der aktuellen Kampagne hast du die Wahl zwischen mehreren Samsung–Soundbars mit zusätzlichem Subwoofer – einige Modelle sind jedoch schon ausverkauft. Insbesondere bei einem Produkt sparst du jetzt richtig. Denn die Soundbar HW-Q710B/ZG von Samsung ist beim Elektronikhändler bereits um 38 Prozent reduziert und somit für noch 439,99 Euro statt 719 Euro (UVP) zu haben.

Noch günstiger bekommst du das Premium-Audio-Set aber, wenn du dich bis zum 26. März unter samsung.de/tvdeals registrierst. Denn dann gibt’s nochmal 50 Euro Cashback on top. Für dann rechnerisch nur noch 389,99 Euro bekommst du die Soundbar fast für die Hälfte des UVP. Ganz ordentlich für die Soundbar mit High-End-Anspruch in einigen Merkmalen.

Mit diesen Funktionen verpasst du deinem TV-Sound ein Upgrade

Aber was kannst du nun von der Soundbar mit externem Subwoofer erwarten? Die Soundbar selbst ist schlank und unauffällig und besteht aus einem 3.1-Kanal-System mit neun integrierten Lautsprechern. Begleitet wird diese für kräftige Tiefen von einem 160-Watt-Subwoofer. Das Soundsystem unterstützt darüber hinaus unter anderem die 3D-Audioformate Dolby Atmos und DTS:X für einen noch besseren Surround Sound. Besitzt du auch einen Samsung-TV, lässt sich der Klang von Fernsehlautsprechern und Soundbar dank Q-Symphony auch kombinieren, um ein optimal aufeinander abgestimmtes Sounderlebnis zu kreieren.

Cool ist auch: Das Soundsystem verfügt über die SpaceFit Sound Funktion, welche den Klang an deine Umgebung anpasst. Dazu analysiert die Soundbar mithilfe der verbauten Mikrofone deine Wände und passt das Soundprofil entsprechend an. So schaust du Filme, Sport und Serien mit optimalem Klang. Interessant ist zudem auch der sogenannte Game Mode Pro. Dieser liefert einen bestens aufs Gaming angepassten 3D-Sound. Der kräftige Subwoofer und die nach oben gerichteten Lautsprecher erzeugen dabei einen starken Raumklang im Shooter, Rollenspiel oder Racing-Game.