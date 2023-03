Neue Samsung-TVs & Soundbars jetzt mit starker Vorbesteller-Aktion bei MediaMarkt

Die neusten Samsung-TVs und Soundbars kannst du dir jetzt mit starker Vorbesteller-Aktion bei MediaMarkt sichern. Wer im Aktionszeitraum bis zum 16. April jetzt einen Samsung-Fernseher oder eine Soundbar vorbestellt, profitiert dabei stark. Vorbesteller der neuen Samsung-TVs erhalten eine Gratis-Soundbar zum Fernsehgerät, wobei sich die Soundbar-Modelle je nach TV-Gerät unterscheiden. Wer sich eine neue Soundbar auswählt, kann sich bis zu 150 Euro Cashback sichern.

Neue Samsung-TVs mit starker Vorbesteller-Aktion: Gratis-Soundbar zum Kauf

Eine Soundbar sorgt dafür, dass du passend zum Bild deines neuen Premium-TVs auch von hervorragendem Raumklang profitierst. Gute Soundbar-Modelle können selbst einige hundert Euro kosten. Es lohnt sich also durchaus, die Vorbesteller-Aktion ausnutzen. Nach dem Kauf deines TV-Gerätes bei einem der teilnehmenden Händler musst du deinen Kauf bis zum 14. Mai auf dieser Aktionsseite bei Samsung registrieren. Welche Soundbar du gratis zur Vorbestellung erhältst, hängt von den gewählten Modellen ab.



Eine Q-Symphony Soundbar mit der Modellkennzeichnung HW-Q935GC/ZG erhältst du zu folgenden Samsung TV-Modellreihen:

QN900C Neo QLED 8K ab 5.799 Euro

QN800C Neo QLED 8K ab 4.399 Euro

QN700C Neo QLED 8K für 6.299 Euro

Zwischen den Soundbar-Modellen HW-S811B/ZG sowie HW-S810B/ZG kannst du bei folgenden Modellreihen wählen:

QN95C Neo QLED 4K ab 2.999 Euro

S95C QD-OLED 4K ab 2.898,99 Euro

S90C QD-OLED 4K ab 2.499 Euro

QN90C Neo QLED 4K ab 1.699 Euro

QN85C Neo QLED 4K ab 1.999 Euro

Die Soundbar HW-S67B/ZG erhalten Vorbesteller der The Frame-, The Serif- sowie der The Sero-Modellreihen:

QLED 4K The Frame ab 698,99 Euro

QLED 4K The Serif ab 1.349 Euro

QLED 4K The Sero 4K ab 1.699 Euro

Als letzte mögliche Soundbar zu Vorbesteller-Modellen kannst du die Soundbar HW-LST70T/ZG erhalten. Sie wird ausschließlich zu Modellen des QLED 4K The Terrace angeboten, dessen günstiges Modell du ab 3.999 Euro erhältst.

→ Jetzt passenden Samsung-Fernseher aussuchen und vorbestellen

Bis zu 150 Euro Cashback auf Samsung Soundbar sichern

Wer sich bereits jetzt entscheidet, eines der neuen Soundbar-Modelle von Samsung vorzubestellen, profitiert von bis zu 150 Euro Cashback auf die Aktionsgeräte. Auch diesen Kauf musst du bis einschließlich 14. Mai auf der Samsung Aktionsseite registrieren, um die Cashback-Summe zu erhalten. 150 Euro Cashback kannst du dir mit der 11.1.4-Kanal Soundbar HW-Q995GC sichern, die du für rund 1.599 Euro vorbestellen kannst. 100 Euro Cashback erhältst du auf das Modell 9.1.4-Kanal Soundbar HW-Q935GC, die du für 1.149 Euro vorbestellen kannst.