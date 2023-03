Soundbars bei Stiftung Warentest: So günstig geht dein Sound-Upgrade

Der neuste Test von Soundbars bei Stiftung Warentest vergleich 13 neue Soundbars miteinander. Unter den Modellen fanden sich sowohl einteilige Soundbars als auch Soundbars mit separater Bassbox. Dabei konnten keineswegs die teuersten Modelle die besten Ergebnisse erzielen. Solide Soundbars kannst du bereits für wenige hundert Euro sichern.

Soundbars bei Stiftung Warentest: Einteilig oder mit separatem Subwoofer

Der jüngste Test von Soundbars bei Stiftung Warentest hat 13 neue Modelle untersucht. 5 von ihnen konnten sich ein Urteil von gut sichern, 8 benotete man mit befriedigend. Erfreulicherweise fiel die Beurteilung von keinem der Modelle schlechter als befriedigend aus. Preislich zeigen sich jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Soundbars. Dabei haben die teuersten Modelle keineswegs den Titel als Testsieger erobert. Zudem schnitten im Durchschnitt einteilige Soundbars schlechter in der Gesamtwertung ab als Soundbars mit separatem Subwoofer. Die größte Gewichtung des Soundbar-Tests erhält dabei natürlich der Ton der Geräte mit 70 Prozent. Die Handhabung der Modelle bestimmten 20 Prozent der Gesamtnote, während die verbleibenden 10 Prozent auf den Stromverbrauch entfallen.

Alle hier vorgestellten Soundbars in der Übersicht:

Sony HT-A5000 – gut (2,4)

JBL Bar 300 – befriedigend (2,8)

JBL Bar 800 – gut (2,0)

LG DS40Q – befriedigend (2,6)

Sony HT-A5000 – Testsieger einteilige Soundbars

Diese einteilige Soundbar konnte sich mit einem Qualitätsurteil von gut (2,4) den Platz als Testsieger in ihrer Kategorie sichern. Ihren Stromverbrauch bewerteten die Tester mit sehr gut, die Handhabung des Gerätes sicherte sich ein gut. Der Ton selbst als Hauptmerkmal der Soundbar fällt mir befriedigend (2,6) solide aus, jedoch nicht überragend. Dennoch fiel der Ton damit am besten in der gesamten Kategorie aus – selbst gegenüber der 1.000 Euro teuren Konkurrenz. Aktuell kannst du dir das Modell für unter 800 Euro sichern. Dazu unterstützt die Soundbar zahlreiche Audioformate wie beispielsweise Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD. Ebenso kannst du dank Bluetooth-Unterstützung bequem deine Musik auf der Soundbar streamen. Freunde von Sprachassistenten finden eine Integration von Alexa sowie Googles Sprachassistenten vor.

Sony HT-A5000 Soundbar

JBL Bar 300 – einteiliger Preis-Leistungs-Tipp

Suchst du eine günstige einteilige Soundbar, solltest du dir dieses Modell anschauen. Sie konnte sich im Test von Stiftung Warentest ein Qualitätsurteil von befriedigend (2,8) sichern. Damit liegt sie zwar einige Bewertungspunkte hinter dem Testsieger, dafür kostet sie dich lediglich rund 340 Euro. Ähnlich wie der Testsieger sicherte sie sich eine Benotung von gut in der Handhabung sowie sehr gut im Stromverbrauch. Die Tonbeurteilung fiel mit befriedigend (3,3) jedoch schlechter aus als beim Testsieger. Dafür bietet sie dir eine breitere Auswahl an Sprachassistenten mit Unterstützung für Amazon Alexa, Apples Siri sowie den Google Assistant. Ebenso bietet sie dir Dolby Atmos als Audioformat, sodass du Raumklang mit ihr erzeugen kannst. Dank integriertem Bluetooth eignet sie sich ebenso für das Streamen deiner Lieblingsmusik.

JBL Bar 300

JBL Bar 800 – Testsieger unter Soundbars mit Bassbox

Bei dieser Soundbar mit separatem Subwoofer handelt es sich nicht um den Sieger ihrer Kategorie, sondern ebenso um die bestbewertete Soundbar im gesamten Test. Ihr Qualitätsurteil fiel gut (2,0) aus, wobei man die Tonqualität mit gut (2,1) benotete. Ihr Stromverbrauch verdiente sich ein sehr gut, während man ihre Handhabung mit gut einstufte. Dabei liegt ihr Preis mit knapp 650 Euro zwar im höheren Preissegment, dafür bietet sie jedoch auch passende Funktionen. Zahlreiche Sprachassistenten wie Alexa, Siri und der Google Assistant werden unterstützt. Dank Bluetooth 5.0 kannst du bequem all deine Lieder direkt an die Soundbar streamen. Möchtest du Surround-Sound erzeugen, ist das mit dieser Soundbar dank des Audioformats Dolby Atmos problemlos möglich.

JBL Bar 800

LG DS40Q – Preis-Leistungs-Tipp mit Bassbox

Diese Soundbar mit separater Bassbox kostet dich lediglich 170 Euro. Dennoch konnte sie mit einem Qualitätsurteil von befriedigend (2,6) ein besseres Ergebnis erzielen als manch teureres Set. Ihren Stromverbrauch bewerteten die Tester mit sehr gut, während sich ihre Handhabung ein gut (2,3) verdiente. Die Tonqualität erreichte mit befriedigend (2,9) ein solides Ergebnis für den Preisrahmen des Modells. Sie bietet dir Dolby Digital als Audioformat und unterstützt im Gegensatz zu den anderen Soundbars nicht Dolby Atmos. Möchtest du also explizit ein Dolby Atmos-fähiges Gerät, solltest du dich nach einer anderen Soundbar mit Subwoofer umschauen. Musikstreaming ist dank Bluetooth-Unterstützung mit dieser Soundbar jedoch ebenso möglich.

LG DS40Q