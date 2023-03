Sonos beerdigt Sonos One: Neue Ära des Multiroom-Systems beginnt

Sonos Era 300 bringt 3D Audio mit Dolby Atmos in dein Wohnzimmer, ohne dass du dir eine große Anlage ins Wohnzimmer stellen musst. Denn der Lautsprecher hat gerade mal 26 Zentimeter Breite und eine Höhe von 16 Zentimetern. Eine Nummer kleiner ist der Sonos Era 100, der von Sonos als Neuauflage des Sonos One positioniert wird. Bei beiden Lautsprechern gibt es aber bezüglich der Ausstattung und der Anschlüsse Unterschiede zu den bisherigen Modellen.

Era 300 ist mit sechs Treibern ausgestattet, die Sound nach links, rechts, vorne und oben leiten. Sie sind in einem sanduhrförmigen Gehäuse untergebracht. Zusammen mit Dolby Atmos soll sich als Zuhörer das bei Musik und Filmen mitten ins Geschehen versetzt. Der Era 300 ist nach Angaben von Sonos der erste Sonos Speaker, der Multichannel Surround Sound liefert, wenn er als Surround Speaker für ein Heimkino-Setup verwendet wird. Das heißt, du kannst ihn mit der Arc oder der Beam (Gen. 2) verbinden, um ein Dolby Atmos Erlebnis zu schaffen. Der Era 300 gilt als Nachfolger des Sonos Five.

Sonos Era 100 ist Nachfolger des Sonos One

Der Era 100, der nur geringfügig größer als sein Vorgänger Sonos One ist, verfügt über komplett neue Hardware und Software. Mit Akustik und Design der nächsten Generation liefert er Stereo Sound und tiefen Bass. Zwei abgewinkelte Hochtöner senden die hohen Frequenzen nach links und rechts für den Stereo Sound. Gleichzeitig kümmert sich ein Mitteltöner um den Bass. Zwei Era 100 kannst du bei einem Filmabend als Surround Speaker verwendet werden, um zusammen mit einer Soundbar ein Surround Sound System zu erschaffen. Oder du nutzt sie als Stereo-Paar.

Jenseits dessen betont Sonos, dass beide Modelle nach den neuen Sonos-Standards für verantwortungsvolles Design entwickelt wurden. Dabei geht es um eine langfristige, einfache Wartung, energieeffiziente Technologien und die Verwendung von recycelten Materialien. Sie bestehen aus recyceltem Kunststoff und werden in einer Verpackung aus nachhaltig produziertem Papier geliefert. Sie wurden mit einem Stromverbrauch von weniger als zwei Watt im Standby-Modus und einem neuen Ruhemodus entwickelt.

Neu ist die Benutzeroberfläche am Lautsprecher. Es gibt am Era 300 und Era 100 nun einen kapazitiven Schieberegler für die Lautstärkensteuerung. Diese kannst du alternativ auch über Sonos Voice Control, die Sonos App, Apple AirPlay 2 und Bluetooth nutzen. Neuerdings kannst du Musik auch per Bluetooth auf die Lautsprecher schicken und sie dann auch im kompletten Sonos-Netzwerk hören. Zudem kannst du über einen als Zubehör erhältlichen Eingangsadapter ein AUX-Kabel an die Boxen anschließen. Nicht mehr an Bord ist der Google Assistent. Und auch ein Netzwerkkabel kannst du nicht mehr anschließen. Nur über den Adapter ist das möglich. Dafür ist Wifi 6 an Bord.

Sonos Trueplay ohne App

Bemerkenswert: Trueplay zum perfekten Einmessen deiner Lautsprecher steht jetzt auch Android-Nutzern zur Verfügung. Bisher war das nur mit einem iPhone möglich. Allerdings: Das Einmessen erfolgt über das Mikrofon-Array in beiden neuen Lautsprechern, nicht über das Smartphone des Nutzers. Die Mikrofone der beiden Lautsprecher lassen sich auf Wunsch komplett deaktivieren.

Era 300 und Era 100 werden ab 28. März verfügbar sein. Dabei liegt der kleinere Era 100 bei 279 Euro und Era 300 wird für stolze 499 Euro verfügbar sein. Damit liegt er preislich oberhalb der günstigen Sonos Soundbars.