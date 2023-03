Samsungs neueste Premium-TV-Reihe: Ab sofort vorbestellbar – plus Soundbar gratis

Entgegen den Befürchtungen, die in den letzten Wochen durch die Medien gingen, sind 8K-Fernseher keineswegs von der Bildfläche verschwunden. Das beweist auch Hersteller Samsung, dessen neueste Premium-Fernsehreihe ab jetzt vorbestellt werden kann. Neben 4K-QLEDs und 4K-OLEDs findet sich auch eine neue 8K-Modellreihe in der Auswahl. Preislich liegen die Premium-TVs zwischen 2.899 und 6.399 Euro. Sicherst du dir deinen Fernseher während der Vorbesteller-Aktion bis zum 16. April, erhältst du zudem eine Gratis-Soundbar hinzu.

Die neuen Premium-TV-Modelle in der Übersicht:

Samsungs neueste Premium-Fernsehreihe – weitere 4K-QLEDs im Sortiment

Für seine 4K-QLED-Reihe setzt Samsung auf große Bildschirmdiagonalen, sodass du dich zwischen einem 75-Zoll-TV sowie einem 85-Zoll-TV entscheiden kannst. Die neuen 4K-QLEDs eignen sich daher hervorragend für alle, die sich einen möglichst großen Fernseher wünschen. Ebenso passen sie hervorragend in lichtdurchflutete Räume, da Samsungs hohe Helligkeitsstufen auch dort kontrastreiche Darstellungen ermöglichen. Wie alle TV-Modelle aus Samsungs neuer Serie verfügen sie über eine Bildwiederholrate von 100 Hz. Ebenso hat Samsung bei der neuesten Premium-Fernsehreihe nicht an den verfügbaren Soundformaten gespart. Dank Dolby Atmos-Unterstützung profitierst du von Raumklang.

SAMSUNG GQ75QN85C NEO QLED TV

Samsungs neueste OLEDs – die Highlights der S95CAT-Reihe

Die neuesten Samsung-OLEDs weisen mit 55 Zoll sowie 65 Zoll die kleinste Bildschirmdiagonale unter den neuen Modellen auf. Der hohen Bildqualität schadet das jedoch keineswegs. Wir konnten in der Redaktion bereits einen von Samsungs früheren OLED-Modellen testen und uns von der Bildqualität überzeugen. Samsung OLED-TVs unterscheiden sich vor allem durch die Kombination aus Quantum Dots-Technologie und OLED-Technologie von der Konkurrenz. Das sorgt für eine größere Helligkeit in den dargestellten Bildern. Wie alle neuen Premium-Modelle verfügen die OLEDs über die bekannte adaptive Bildtechnologie, die es deinem Fernseher ermöglicht, sein Bild automatisch an vorhandene Umgebungsbedingungen anzupassen.

SAMSUNG GQ55S95CAT OLED TV

8K lebt weiter – die QN800C-Modelle im Detail

Die neuen 8K-QLED-Modelle reihen sich in ihrer Bildschirmgröße genau zwischen den 4K-OLEDs und den 4K-QLEDs ein. Hier kannst du zwischen 65 und 75 Zoll wählen. Dank eines angepassten Stromverbrauchs im Standard-Modus können 8K-Modelle weiterhin auf dem europäischen Markt verkauft werden. Samsung ermöglicht Nutzern jedoch bei der ersten Inbetriebnahme, den eingerichteten Eco-Modus zugunsten des Bildes auszuschalten. Wie alle Samsung TV-Modelle setzen sie auf Tizen als Betriebssystem, sodass du sowohl Zugang zu Streaming– als auch Cloud-Gaming-Apps erhältst. Dank der Samsung TV Plus-App kannst du dabei sogar umsonst auf 8K-Inhalte zugreifen.

SAMSUNG GQ65QN800C Neo QLED TV