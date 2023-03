Design und Sound im Einklang: Neue Sonos Smart Speaker jetzt vorbestellen

Wenn du auf der Suche nach Raumklang-Lautsprechern für deine Wohnung bist, solltest du einen Blick auf die neuen Sonos Smart Speaker werfen. Ab dem 28. März kommen nämlich sowohl die Sonos Era 100 als auch Era 300 Boxen auf den Markt. Beide Lautsprecher liefern dir guten Sound – ohne, dass du eine große Anlage brauchst. Während sich das Preisschild von 279,99 Euro für die Stereo-Speaker Sonos Era 100 sehen lassen kann, überzeugen die Era 300 für 499,99 Euro mit 3D-Audio samt Dolby Atmos.

Sonos Era 100 – Das können die neuen Stereo-Speaker

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Sonos Era 100 Speaker für 279,99 Euro. Dabei handelt es sich um die Nachfolger zu den beliebten Sonos One. Im Vergleich dazu fallen die neuen Lautsprecher zwar etwas größer aus, dennoch passen sie immer noch problemlos in so ziemlich jedes Regal. Gleichzeitig kann sich vor allem der Stereo-Sound mit einem tiefen Bass hören lassen. In Kombination mit einer passenden Soundbar ergeben zwei Era 100 auch ein funktionales Surround Sound System. Durch Trueplay Tuning wird dabei auch die Akustik deines Raums analysiert, um den Equalizer des Smart Speakers zu optimieren. Dadurch soll sowohl der Sound deiner Lieblingsmusik, als auch der von Filmen und Serien auf ein neues Level gehoben werden.

Ein großer Pluspunkt der neuen Sonos Era 100 ist auf jeden Fall die intuitive Steuerung. So verfügen die Speaker genauso wie die Era 300 über eine Touch-Steuerung für die Lautstärkeregulierung. Alternativ kannst du die Lautsprecher aber auch über Sonos Voice Control, die Sonos App sowie Apple AirPlay 2 steuern. Über den Sonos Eingangsadapter (separat erhältlich) machst du aus dem USB-C-Slot des Geräts zudem im Handumdrehen einen AUX-Anschluss für dein Handy. Neu ist außerdem die Möglichkeit, deine Inhalte direkt via Bluetooth 5.0 über dein Sonos-Netzwerk abzuspielen. Zuvor muss jedoch eine Verbindung via WLAN (WiFi 6) hergestellt werden. Generell wird die Verbindung über WLAN und die Sonos App empfohlen. Besonders cool ist insgesamt aber, wie einfach alles geht: Bereits innerhalb von wenigen Minuten ist die Box angeschlossen und startklar.

→ Sonos Era 100 für 279,99 Euro

Die hochpreisige Alternative: Sonos Era 300

Wer bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben, sollte jedoch zu den Sonos Era 300 für 499,99 Euro greifen. Der Nachfolger zu Sonos Five kann den Aufpreis nämlich definitiv wert sein. So verfügt das Gerät über sechs Treiber, die Dolby Atmos und 3D-Audio unterstützen. Besonders cool: Durch das Akustikdesign wird der Sound dabei von deinen Wänden, dem Boden und der Decke projiziert, wodurch das Sound-Erlebnis noch detailreicher sein soll. Zusätzlich kann der Sonos Era 300 dir Multichannel Surround Sound liefern, wenn du ihn als Surround Speaker für ein Heimkino-Set-up verwendest. Dafür verbindest du ihn etwa mit dem Arc oder der Beam (Gen. 2). Sowohl beim Sonos Era 300 als auch beim Era 100 Speaker hast du übrigens die Wahl zwischen den Farben Weiß und Schwarz.

→ Sonos Era 300 für 499,99 Euro