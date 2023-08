Telekom überrascht mit neuer 5G-Hardware zum Kampfpreis

Das 490 Gramm schwere Telekom T Tablet basiert auf Android 13 und ist mit einem 10,4 Zoll großen TFT-LCD-Display ausgestattet. Die Auflösung liegt bei 2.000 x 1.200 Pixeln und erlaubt die Darstellung von 16,7 Millionen Farben. Als Prozessor ist der schon im Jahr 2021 vorgestellte MediaTek Dimensity 700 mit bis zu 2,2 GHz Taktrate verbaut, flankiert von 6 GB Arbeitsspeicher (RAM). Der interne Speicher ist auf 128 GB begrenzt, lässt sich per microSD-Karte aber um bis zu 2 TB erweitern.

Telekom T Tablet: 5G inklusive

Der Akku mit einer Kapazität von 7.000 mAh macht es möglich, das Tablet bis zu acht Stunden ohne Unterbrechung zu verwenden. Die Bereitschaftszeit soll nach Telekom-Angaben bei bis zu 30 Tagen liegen. Entscheidend ist hier aber, wie das T Tablet eingestellt ist. Denn wenn etwa eine Nano-SIM und / oder eSIM eingelegt ist, um das Tablet auch auf Basis einer LTE- oder 5G-Verbindung zu verwenden, sinkt die Stand-by-Zeit natürlich entsprechend. Per LTE sind Downloads mit bis zu 300 Mbit/s möglich, in 5G-Netzen sind in der Spitze 2,3 Mbit/s möglich. Das aber nur, wenn die Mobilfunknetze schon entsprechend ausgebaut wurden.

Zur weiteren Ausstattung des Telekom T Tablet gehören eine Dualkamera auf der Rückseite (8 + 2 Megapxiel) und eine ebenfalls mit bis zu 8 Megapixeln auflösende Frontkamera. Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz) sind ebenso an Bord wie NFC, Bluetooth, GPS und ein USB-C-Anschluss. Das Telekom-Tablet ist ab dem 24. August unter anderem in Deutschland und Österreich erhältlich. Der Preis ohne Mobilfunktarif liegt bei 219 Euro. Mit Vertrag ist es ab 1 Euro zu haben.

5G-Tablet für kleines Geld: das T Tablet der Deutschen Telekom.

Das neue 5G-Gerät bietet insbesondere jungen Nutzerinnen und Nutzern ein digitales Erlebnis. Der Zugang zum Google Kids Space mit altersgerechten Apps, Büchern und Videos unterstützt die Kinder beim Lernen. Im Google Entertainment Space können sie auf ihre Lieblingsfilme, Serien, Videos, Spiele und Bücher zugreifen. Ebenso sind 100 GB Google One Cloud-Speicher für drei Monate kostenlos enthalten. Dieses Angebot gilt für eine Aktivierung bis zum 30. Juni 2024.

Neues Telekom T Phone startet durch

Außerdem neu ist eine überarbeitete Variante des Telekom T Phone in „Dusty Grey“. Es bietet in der etwa 200 Gramm schweren Neuauflage jetzt auch NFC-Unterstützung für mobiles Bezahlen, eine Frontkamera mit 8 statt 5 Megapixeln Auflösung und Android 13 als vorinstalliertes Betriebssystem. Die Auflösung des 6,5 Zoll großen Displays bleibt mit 720 x 1.600 Pixeln gleich.

An den anderen Spezifikationen hat sich verglichen mit dem schon erhältlichen T Phone nichts verändert. Rückseitig ist eine Dreifach-Kamera (50 + 2 + 2 Megapixel) zu finden, als Prozessor auch hier der MediaTek Dimensity 700 mit 5G-Unterstützung verbaut. Zu 4 GB Arbeitsspeicher gesellen sich jetzt allerdings 128 GB interner Speicher; optional erweiterbar um bis zu 2 TB per microSD-Karte. In der ersten Version des T Phone sind nur 64 GB interner Speicher nutzbar.

An vielen Stellen verbessert: das Telekom T Phone Dusty Grey.

Mit Vertrag bietet die Telekom das neue T Phone ab dem 24. August 2023 zu einem Preis von 1 Euro an. Ohne Vertrag wird es trotz der verbesserten Ausstattung wie das Vorgängermodell 199 Euro kosten.

