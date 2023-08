Telekom baut Datengeschenke massiv aus

Dauerhaft bis zu 10 GB Datenvolumen extra. Kostenlos und dauerhaft. Dieses Geschenk macht die Telekom schon seit Mai dieses Jahres vielen ihrer Mobilfunkkunden, die einen Privatkundentarif nutzen. Seit dem 1. August zahlt sich Treue aber in noch mehr Handytarifen der Telekom aus. Ab sofort nämlich auch für Unternehmen in vielen Business Mobil-Tarifen. Je länger man Kunde bei der Telekom bleibt, desto mehr mobiles Datenvolumen gibt es als Bonus geschenkt.

Loyalen Geschäftskunden winken für jedes Jahr, das sie Kunde bei der Deutschen Telekom bleiben, 500 MB mobiles Datenvolumen pro Monat als kostenlose Zugabe. In der Spitze sind nach 20 Jahren ununterbrochener Vertragslaufzeit also bis zu 10 GB pro Monat als kostenloses Datengeschenk möglich. Nutzbar nicht nur in Deutschland, sondern auch im EU-Ausland. Buchbar ist der Treuebonus für Geschäftskunden in den Tarifen Business Mobil S-L, Business Mobil Special M-L und Business Mobil Data S-L.

Wichtig dabei: Nutzt du mehrere SIM-Karten unter einem Vertrag, ist für die Höhe des gewährten Datenbonus der Startzeitpunkt eines jeden Vertrags entscheidend. Denn jede Karte hat einen eigenen Datenbonus mit individueller Höhe, abhängig vom Startdatum der Karte. Grundsätzlich gilt: Das Volumen des Datengeschenks wird immer zuerst verbraucht. Erst danach erfolgt eine Anrechnung des Inklusiv-Volumens des gebuchten Tarifs.

Schade ist, dass keine einmalige Registrierung ausreicht, um das Datengeschenk nutzen zu können. Geschäftskunden der Deutschen Telekom müssen vielmehr jeden Monat mit ihrem Handy die Seite pass.telekom.de ansurfen, um den Datenbonus manuell zu aktivieren. Das ist jeweils zum 1. eines jeden Kalendermonats möglich.

Weiteres Extra: Mobile Protect kostenlos

Um sich gegen die wachsende Bedrohung von Hackerangriffen besser schützen zu können, erhalten Geschäftskunden der Telekom jetzt ebenfalls Zugriff auf den neuen Service Mobile Protect. Damit wird eine Überwachung des Smartphones rund um die Uhr in Echtzeit gewährleistet und es werden Angriffe auf das Betriebssystem erkannt. Außerdem informiert Mobile Protect über mögliche Risiken.

Der neue Sicherheits-Service ist sowohl auf iPhones als auch auf Android-Smartphones über die App „Telekom Mobile Protect Pro“ zu Business Mobil Tarifen der 3. Generation zubuchbar. Die erste Mobile Protect Lizenz ist kostenlos, ab der zweiten Lizenz – zum Beispiel auf einem Tablet PC oder Zweithandy – werden pro Monat 1,49 Euro (netto) berechnet. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei einem Monat.