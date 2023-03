Telekom schenkt 9 Millionen Kunden bis zu 500 Euro – das steckt dahinter

Bist du Telekom-Festnetzkunde, aber kein Mobilfunkkunde? Dann richtet sich das neue Treueangebot der Telekom an dich. Denn die Telekom will nach eigenem Bekunden die langjährige Treue ihrer Festnetz- und Internetkunden belohnen. Sie schenkt allen etwa 9 Millionen berechtigten Kunden einen Treuebonus zwischen 100 und 500 Euro. Die 100 Euro bekommst du schon ab dem 1. Tag deiner Festnetz-Vertragslaufzeit. Der Betrag steigert sich dann jährlich um 25 Euro bis du nach stolzen 15 Jahren bei einem Treuebonus von 500 Euro angekommen bist. Nutzen kannst du diesen Treuebonus dann für die Buchung eines MagentaMobil-Tarifes. Das heißt aber auch: Bist du schon Festnetz- und Mobilfunk-Kunde und nutzt Magenta Eins, gehst du leer aus – und das, obwohl du wohl du den treuesten Kunden überhaupt gehören dürftest.

100 bis 500 Euro Gutschrift werden auf Handyvertrag angerechnet

Das neue Treueangebot der Telekom gilt ab 4. April. Du sollst dann unter anderem in deinem Kundenaccount sehen können, wie hoch dein persönlicher Treuebonus ist. Die Telekom will dann auch im Direktmarketing die Kunden überzeugen, auch ihren Handytarif bei den Bonnern abzuschließen. In dem Moment, wo du den Treuebonus einlöst und einen Magenta Mobil-Tarif buchst, wird er auf die entstehenden Kosten wie die Bereitstellungskosten oder aber die monatlichen Grundkosten angerechnet. Bestenfalls kannst du so mehrere Monate das Telekom-Netz kostenlos nutzen. Nicht verrechnen kannst du den Bonus allerdings mit zusätzlichen Plus-Karten oder einem neuen Handy.

In einem Mediengespräch sagte Torsten Brodt, verantwortlich für Mobilfunk und Konvergenz bei der Telekom Deutschland, es gebe eine hohe Anzahl an Festnetz und Internetkunden, die seit Jahren unser Angebot nutzen, aber bislang ihren Mobilfunktarif außerhalb der Telekom hatten. „Dieser Kundengruppe machen wir nun ein individuelles Angebot, das sich nach ihrer Treue zum Unternehmen richtet.“

Zusätzlich zum Treuebonus profitieren diese Kunden dann auch von den MagentaEins-Vorteilen. Das sind beispielsweise 5 Euro monatlicher Rabatt bei den Grundkosten sowie doppelter Datentraffic auch bei den Plus-Karten für Familienmitgliedern. Außerdem gibt es eine Flatrate für Gespräche vom Festnetz zum Handy dazu. Das Problem ist dennoch, dass die Vertragspreise der Telekom vergleichsweise hoch sind. So kostet der kleinste Tarif Magenta Mobil XS mit 10 GB Datentraffic durch Magenta Eins stolze 29,95 Euro.

Telekom Treuebonus: Eine Beispielrechnung

Wie gut ist der Telekom Treuebonus?

Die Telekom möchte den neuen Treue-Bonus als tolle Maßnahme für ihre Kunden verstanden wissen. Doch wirklich attraktiv dürfte er für die wenigsten Kunden sein – nämlich für jene, die den hohen Bonus von 500 Euro bekommen. Für die meisten Kunden dürfte hingegen eine andere, bis 31. März laufende, Aktion attraktiver sein. Hier bekommst du unabhängig vom gewählten Tarif und deiner Treue 240 Euro Cashback, wenn du bei der Telekom online buchst. Beim Treuebonus müsstest du dafür mehr als fünf Jahre Bestandskunde der Telekom im Festnetz sein.

Noch attraktiver, weil günstiger hingegen sind ganz andere Handytarife beispielsweise von Discountern, die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Oftmals kannst du hier auch das Telekom-Netz nutzen – wenngleich ohne 5G. Interessante Angebote findest du beispielsweise in den inside digital Deals.

