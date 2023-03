Telekom: Kostenlose LTE-Flatrate für alle im März

Die Telekom ist stolz auf ihr Mobilfunknetz. Sie hat im vergangenen Jahr gleich mehrere Auszeichnungen und Testsiege für das beste Netz bekommen. Jetzt will sie das nach eigenem Bekunden feiern und spendiert die kostenlose Nutzung von LTE und 5G für alle. Für einige Kunden heißt das sogar, sie können bis zu vier Monate lang unlimitiert im Netz surfen. Doch zunächst einmal beschäftigen wir uns mit dem Datengeschenk, das sich nach Angaben der Telekom an 13,5 Millionen Mobilfunkkunden richtet. Sie können ab sofort und bis 31. März kostenlos unlimitiertes Datenvolumen bekommen. Die Aktion betreffe „zahlreiche“ Mobilfunktarife im Netz der Telekom. Berechtigt sind demnach alle Mobilfunktarife mit monatlicher Datenoption, die nach 2011 gebucht wurden – darunter auch zahleiche Prepaid- und Geschäftskundentarife. Kunden im Netz von Providern und Discountern sind üblicherweise nicht berechtigt.

Um von der Aktion zu profitieren, musst du dir das Geschenk der Telekom aber ohnehin „abholen“. Das funktioniert für Privatkunden über die MeinMagenta-App, wo du das Geschenk aktivieren kannst. Ist keine Aktivierung möglich, bist du nicht berechtigt, teilzunehmen und kannst nicht kostenlos surfen. Geschäftskunden buchen das Datengeschenk nicht über die MeinMagenta-App, sondern über die Webseite pass.telekom.de, sofern sie nicht in einem WLAN eingebucht sind. Möglichweise kannst du so also über dein Firmenhandy von der Aktion profitieren. Auch im EU-Ausland sowie in Großbritannien und der Schweiz kannst du kostenlos surfen – hier allerdings „nur“ 59 GB. Danach kommt das reguläre Datenvolumen zum Tragen. Am 31. März 2023 ist dann Schluss mit der Kostenlos-Nutzung.

Doch viele Vertragskunden werden auch ab dem 1. April weiterhin kostenlos im Internet surfen können – nämlich dann, wenn sie Stream On nutzen. Den kostenlosen Zero-Rating-Dienst für Streaming-Anwendungen muss die Telekom aufgrund von Gerichtsurteilen und einer Anordnung der Bundesnetzagentur zum 31. März für Bestandskunden deaktivieren. Als kleine Entschädigung sollen diese Kunden 90 Tage lang kostenlos das LTE- und 5G-Netz der Telekom nutzen können.