Telekom: Das ändert sich jetzt an der SIM-Karte

Die Branche war sich auf dem Mobile World Congress in Barcelona (MWC) einig: Die klassische SIM-Karte im Handy wird es nicht mehr lange geben. Sie wird nach und nach durch die eSIM ersetzt. Das heißt, der bisher notwendige Chip auf einem Stück Plastik entfällt ersatzlos. Das ist ein Kostenvorteil für den Mobilfunker und letztlich auch ein Nutzen für die Umwelt. Nach Telekom-Angaben nutzen schon heute 40 Prozent der Neukunden die eSIM. Doch immer wieder gibt es auch Kritik an der eSIM. Denn sie ist nicht so flexibel, wie eine physische SIM. Einfach die SIM von einem ins andere Handy stecken – das geht bei der eSIM nicht. Doch das ändert sich jetzt.

Google, Deutsche Telekom und GSMA haben den branchenweiten Standard für diesen so genannten eSIM-Transfer entwickelt. Die Beteiligung der GSMA ist wesentlich, denn sie ist zuständig für alle gängigen Mobilfunkstandards. Die Telekom ist nach eigenen Angaben das erste Mobilfunkunternehmen weltweit, das diesen Standard nutzt. Dank des neuen Verfahrens übertragen Kundinnen und Kunden ihren Mobilfunkvertrag mit wenigen Klicks sofort auf ihr neues Gerät. Das alte und das neue Handy müssen sich dabei in direkter Nähe zueinander befinden. Dadurch sei dieser Austausch nicht nur einfach, sondern auch sicher.

Wechsel der eSIM ohne Kundenservice, App oder Webseite

Dank des neuen Verfahrens lässt sich der Mobilfunkvertrag direkt im Einrichtungsassistenten sofort und sicher auf ein neues Gerät übertragen. Der Vorgang findet innerhalb weniger Sekunden auf dem Gerät statt. Eine App, der Aufruf einer Website oder ein Anruf beim Kundenservice sind nicht mehr notwendig. Auch müssen Kundinnen und Kunden nicht mehr auf die Zusendung einer physischen SIM-Karte warten. Das war bisher in vielen Fällen notwendig.

Die Telekom habe eng mit dem Android-Team von Google und den Geräteherstellern zusammengearbeitet, um ihren Kunden ein „sicheres, zuverlässiges und nahtloses Erlebnis mit eSIM zu bieten“, heißt es von der Telekom. Das neue Verfahren basiert auf dem GSMA TS.43-Standard. Besitzer eines Google Pixel 7 werden im Laufe des Jahres die ersten sein, die von dieser neuen Lösung profitieren. Die eSIM-Übertragungsfunktion wird später auch auf der Android-Plattform verfügbar sein, sodass auch andere Hersteller den Standard nutzen können.