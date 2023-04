Preisschock bei der Telekom: Internet wird teurer

Willst du Festnetz-Kunde bei der Telekom werden, musst du ab sofort noch tiefer als bisher in die Tasche greifen. Das haben die Kollegen vom Branchenmagazin teltarif.de herausgefunden. Denn während sich Mitbewerber O2 mit einer öffentlichen Ankündigung einer Preiserhöhung beim Mobilfunk eine blutige Nase und viele negative Schlagzeilen geholt hat, hat man sich bei der Telekom in Bonn offenbar für eine schleichende Änderung entschieden. Neukunden müssen ab sofort in vielen Tarifen monatlich 3 Euro mehr zahlen, wenn sie einen Festnetzanschluss buchen. Bestandskunden behalten bis auf Weiteres ihre Tarife.

Das sind die neuen Telekom-Tarife

Der kleinste Anschluss der Telekom, Magenta Zuhause Start, kostet jetzt 27,95 Euro statt bisher 24,95 Euro. Er bietet dir 16 Mbit/s im Downstream, aber nur 100 GB Datenvolumen. Für eine Nutzung als Streaming-Anschluss eignet sich das nicht. Eine Internet-Flatrate bekommst du für jetzt monatlich 32,94 Euro. Besonderheit: Dieser Tarif ist schon nach einem Jahr statt der üblichen zwei Jahre wieder kündbar. Dafür beinhaltet er keine Flatrate für Anrufe ins Festnetz. Beide Tarife werden von der Telekom ungern verkauft und sind nur mit etwas Wissen und aktivem Nachfragen zu haben.

Das Standard-Portfolio beginnt mit dem Tarif Magenta Zuhause S für künftig 37,95 Euro. Er beinhaltet eine Internet- und Festnetz-Flatrate und ist nicht per Glasfaser-Anschluss buchbar. Die weiteren Tarife:

Magenta Zuhause M mit 50 Mbit/s für 42,95 Euro statt 39,95 Euro

Magenta Zuhause L mit 100 Mbit/s für 47,95 Euro statt 44,95 Euro

Magenta Zuhause XL mit 250 Mbit/s für 54,95 Euro (unverändert)

Magenta Zuhause XXL mit 500 Mbit/s für 59,95 Euro (unverändert), nur FTTH

Magenta Zuhause Giga mit 1000 Mbit/s für 79,95 Euro (unverändert), nur FTTH

Bei den Tarifen ab Magenta Zuhause S bekommst du bei Buchung eine einmalige Gutschrift von 70 Euro, wenn du einen Router bei der Telekom mietest. Das verursacht allerdings weitere Kosten von mindestens 6,95 Euro monatlich. Buchst du einen Tarif mit 50 Mbit/s oder mehr, bekommst du außerdem bei Online-Buchung eine Gutschrift von einmalig 100 Euro. Bei beiden Aktionen ist der Gigabit-Tarif ausgenommen.

Buchst du einen Anschluss per DSL oder VDSL, zahlst du außerdem in den ersten sechs Monaten für deinen Anschluss – egal, welche Geschwindigkeit du buchst – monatlich nur 19,95 Euro. Bei einer Buchung per Glasfaser gilt dieser Preis in der Regel aktuell für zehn Monate. Auch hier ist aber der Giga-Tarif ausgenommen. Auf eine attraktive Vermarktung dieses Flaggschiff-Tarifes hat die Telekom aber ohnehin noch nie Wert gelegt. Mit der Preisanpassung im Festnetz werden somit in Folge auch die Bundle-Anschlüsse für Magenta Eins teurer.

Ab heute ist übrigens für langjährige Bestandskunden auch der Telekom Treuebonus nutzbar.