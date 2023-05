Telekom schenkt Kunden dauerhaft bis zu 10 GB: Das musst du dafür tun

Um eines vorwegzunehmen: Die 10 GB monatlich zu bekommen, musst du schon sehr lange Kunde bei der Telekom sein. Genau genommen seit 2003, also geschmeidige zwanzig Jahre. Keine Frage: Solche Kunden gibt es. Doch die Mehrzahl der Kunden dürfte eine deutlich kürzere Vertragslaufzeit aufweisen. Das bedeutet, dass sie weniger monatliches Extra-Datenvolumen bekommen. Denn pro Jahr, dass du unter Vertrag der Telekom stehst, bekommst du magere 500 MB monatlich extra. Vor wenigen Wochen hatte die Telekom bereits einen Treuebonus für langjährige Festnetzkunden gestartet. Sie bietet Kunden, die schon lange ihren Festnetzanschluss bei der Telekom haben, bis zu 500 Euro, wenn sie zusätzlich einen Handyvertrag abschließen. Nun also adressiert die Telekom langjährige Mobilfunkkunden und will ihre Treue belohnen.

Telekom Treuebonus: Nur 500 MB extra pro Jahr

Im Detail heißt das: Bist du Bestandskunde bei der Telekom, bekommst du für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB extra. Das gilt natürlich nur, wenn du auch einen Vertrag mit der Telekom hast. Provider wie freenet oder der Discounter congstar zählen nicht. Bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind so ohne Mehrkosten möglich – wenn du zwanzig Jahre Telekom-Kunde bist. Wer den maximalen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, bekommt aber die kommenden Jahre jährlich weitere 500 MB. Übrigens: Auch wenn du einen MagentaMobil Vertrag neu abschließt, erhältst du im ersten Jahr bereits jeden Monat 500 MB Datenbonus.

Den wachsenden Datenbonus, der in seiner Ausgestaltung sehr an O2 Grow erinnert, erhalten alle, die einen MagentaMobil Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen. Hast du noch einen älteren Tarif, musst du wechseln. Das allerdings dürfte für die meisten Kunden steigende monatliche Kosten bedeuten. Auch PlusKarten sind berechtigt.

Der Datenbonus steht nach Angaben der Telekom ab Anfang Juli jeden Monat in der MeinMagenta App zur Verfügung. Nur, wenn du ihn dort aktivierst, bekommst du das Datenvolumen zur Nutzung freigeschaltet.

Datenbonus auch in den Young- und Prepaid-Tarifen

Vom Treuebonus profitieren auch diejenigen, die einen Young- oder Prepaid-Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen (oder hineinwechseln). Dabei bekommen Young-Berechtigte sogar mehr Datenvolumen pro Jahr Treue als normal zahlende Kunden. Statt 500 MB bekommen sie 1 GB. Prepaid-Kunden bekommen pro Jahr Treue 500 MB monatlich. Besonderheit hier: Der maximale Datenbonus bei den Prepaid-Tarifen beträgt das Doppelte des im Tarif enthaltenen Datenvolumens. Hast du also MagentaMobil Prepaid S und somit 500 MB Datenvolumen, so kannst du nur 1 GB extra bekommen.

Das gebotene Treue-Datenvolumen ist im Verhältnis zum gebuchten und bezahlten Tarif bei kleinen Prepaid-Tarifen durchaus beachtlich. Bei Vertragstarifen, die nach unserer Einschätzung ohnehin viel zu hochpreisig sind, gewinnen allerhöchstens wirklich langjährigen Kunden etwas hinzu. Im Fall des kleinsten Tarifes im aktuellen Tarifangebot zahlst du stolze etwa 35 Euro monatlich und bekommst dafür gerade einmal 5 GB Datenvolumen. Auch wenn du bereits seit zehn Jahren Telekom-Kunde bist, werden daraus nun maximal 10 GB, der Preis bleibt bei 35 Euro. Zum Vergleich: Bei der Telekom-Marke Congstar bekommst du aktuell für 27 Euro monatlich 24 GB – und jährlich weitere 5 GB. Allerdings: Du kannst kein 5G nutzen und auch nur mit bis zu 50 Mbit/s surfen. Für die allermeisten Kunden sollte das allerdings ausreichend sein. Wenn man den langjährigen Kunden wirklich etwas Gutes bieten will, hätte man nach unserer Einschätzung ruhig tiefer in die Tasche greifen dürfen.

