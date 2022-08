O2 Grow: Aus Aktionstarif wird Regeltarif – mit wichtiger Änderung

O2 Grow, der seit Mai verfügbare Mobilfunktarif von Telefónica Deutschland, geht in die Verlängerung. Eigentlich sollte der Aktionstarif anlässlich des 20. Geburtstags von O2 in Deutschland nur bis Anfang September zur Verfügung stehen, aber jetzt steht fest: Der Tarif wird auch über den 5. September hinaus erhältlich bleiben. Zum Sonderpreis können sich Neukunden den Tarif maximal noch bis zum 4. Oktober 2022 sichern. Danach wird es den Tarif zwar weiter zu buchen geben, aber nur noch zu einer höheren Grundgebühr.

O2 Grow: Die Grundgebühr steigt ab Oktober

Heißt konkret: O2 Grow in seiner bisherigen Form steht für Neukunden noch bis zum 4. Oktober zur Verfügung. Und das zu einem Monatspreis in Höhe von 29,99 Euro bei einer Vertragslaufzeit von wahlweise zwei Jahren oder nur einem Monat. Ab dem 5. Oktober müssen Neukunden dann 34,99 Euro pro Monat bezahlen. Dafür sind die folgenden Tarifbestandteile inklusive:

Sprach-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

SMS-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze

Internet-Flatrate mit zum Start 40 GB LTE- und 5G-Datenvolumen

maximal 300 Mbit/s im Downstream

kostenlose Festnetznummer

kein Anschlusspreis bei 24 Monaten Vertragslaufzeit, sonst einmalig 39,99 Euro

Das Besondere an O2 Grow: Jährlich wächst das verfügbare Datenvolumen mit. Du erhältst Jahr für Jahr 10 GB als Extra dazu; also 50 GB monatlich ab dem zweiten Nutzungsjahr, 60 GB pro Monat ab dem dritten Jahr und so weiter. Die Grundgebühr des Tarifs ändert sich aber nicht. Erst bei 240 GB Datenvolumen ist (in 20 Jahren) das Ende der Fahnenstange erreicht. Ist das monatliche zur Verfügung gestellte Volumen verbraucht, reduziert sich die Surfgeschwindigkeit für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats auf 32 Kbit/s.

Connect-Option für bis zu zehn SIM-Karten inklusive

Zudem wichtig: Die O2 Connect Option ist kostenlos inklusive. Heißt: Du erhältst zu deiner Hauptkarte zwei weitere SIM-Karten, die du mit Telefon- und SMS-Flat ohne zusätzliche Kosten und unter der gleichen Rufnummer nutzen kannst. Zum Beispiel auf einem Tablet PC und in einem Zweithandy. Dazu kannst du bis zu sieben Datenkarten kostenlos hinzufügen, die du beispielsweise in kompatiblen Wearables oder anderen Endgeräten wie einem mobilen WLAN-Router nutzen kannst. In Summe stehen dir bei O2 Grow also zehn SIM-Karten zur Verfügung – auf Wunsch auch als eSIM und mit 500-Euro-Coupon von Saturn.

Junge Leute und Personen, die älter als 60 Jahre alt sind, erhalten O2 Grow mit 10 Euro Rabatt auf die Grundgebühr, also für 19,99 Euro. Gleiches gilt für Menschen, die einen O2-Festnetzanschluss nutzen. Bestandskunden, die in den O2-Grow-Tarif wechseln möchten, können sich an der Hotline oder im Shop beraten lassen. Teilweise ist ein Tarifwechseln nämlich mit einer einmaligen Wechselgebühr verbunden.

Kundenzahl von Telefónica Deutschland wächst stark – gerade bei Vertragskunden

Getrieben wird die Verlängerung der Sonderpreis-Vermarktung durch ein weiter starkes Wachstum im Vertragskundensegment. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres verbesserte Telefónica Deutschland seine Kundenzahl um 781.000 auf 46,7 Millionen. Allein die Vertragskundenzahl legte um 374.000 auf 25,77 Millionen zu.

Jetzt weiterlesen Tarifsensation „O2 Grow“: Hier bekommst du einen 500-Euro-Saturn-Coupon einfach so dazu